Emily Valentine nel revival di Beverly Hills 90210? Christine Elise ha detto sì

optimaitalia

(Di martedì 18 giugno 2019) In molti se lo sono chiesto in queste settimane e alla fine sembra che la risposta sia arrivata e che sia positiva:neldici sarà. Capitolo chiuso per la bad girl della serie tv cult degli anni '90 che si prepara a tornare per raccontare cosa ne è stato di lei dopo il sofferto addio al suo amato Brandon proprio quando ha deciso di tornare sulla retta via.Secondo quanto riporta Deadline sembra chetornerà a vestire i panni del suo personaggio neldiche andrà in onda su Fox, negli Usa, ad agosto, ma non ci sono ulteriori dettagli al momento. Quello che è certo è chedovrebbe tornare per un arco di più episodi ma non è stato rivelato né quando e né come.Al momento le riprese vanno avanti sul set di Vancouver e non sono molti i dettagli venuti a galla sul progetto che rimane ...