Eliana Michelazzo si è innamorata di Stephan Weiler | ' Speriamo si lasci'

(Di martedì 18 giugno 2019) In queste ore non si sta facendo altro che parlare nuovamente del Pamela Prati gate. Molto probabilmente, domani sera, la showgirl sarà ospite a Live, non è la D'Urso, per raccontare i nuovi risvolti sulla questione. Ad ogni modo, trattandosi della Prati è probabile che ci siano dei colpi di testa inattesi. In ogni caso, da un po' di ore a questa parte, l'argomento che sta infiammando maggiormente il web riguarda l'ex socia della showgirl, ovvero,. Nel corso della precedente puntata del programma serale di Barbara D'Urso, la dirigente dell'AICOS Management ha avuto la possibilità di incontrare dal vivo il vero Simone Coppi, l'uomo di cui credeva di essereda 10 anni. Lui, in realtà, è un modello svizzero e si chiama. Ebbene, dopo averlo visto,ha rivelato pubblicamente di essersidel ragazzo. Lasvela ...

