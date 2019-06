Ecco perché ho chiesto 60mila euro alla D’Urso! L'ennesima verità di Pamela Prati

(Di martedì 18 giugno 2019) In questi giorni non s’è parlato d’altro: lo scandalo riguardo una somma pari ache, tramite il suo avvocato Irene Della Rocca, avrebbea “Live – Non è la D’Urso”. Ma cosa è successo davvero: chi dice la? Come riporta Libero Quotidiano, l’avvocato della, spiega: “Per una serie di volontari fraintendimenti, o di mancanza di comunicazione tra le varie parti coinvolte, la richiesta di risarcimento danni per la mancanza della liberatoria sulle immagini di precedenti partecipazioni a Live, per diffide già inoltrate da tempo al programma, è diventata, almeno per il pubblico, una richiesta di cachet da parte della signora“La mia cliente – specifica quindi – non ha rialcun cachet per la sua eventuale partecipazionetrasmissione Live, soprattutto avevadi partecipare all’ultima puntata e quella svolta (il 12 giugno, ndr) non era assolutamente l’ultima puntata”. Ha fatto discutere infatti la mancata intervista con Barbara D’Urso, soprattuttola conduttrice ha raccontato nel corso della trasmissione che “i miei legali (in realtà solo la Della Rocca) avevano fatto questa richiesta economica” di, come sottolinea la stessaMa allora come stanno le cose? L’ex star del Bagaglino, infatti, denuncia che per questo motivo la sua “reputazione è rovinata” proprio mentre stava “faticosamente cercando di proteggerla”, tanto da presentare un esposto presso l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro contro l’avvocato Irene Della Rocca, come riferisce sempre Libero Quotidiano. Sì, avete letto bene. Dopo aver denunciato pubblicamente le agenti ora lo ha fatto anche col suo avvocato. Nello stesso si leggerebbe: “Le ripercussioni sulla mia immagine sono state pesantissime e gravissime.