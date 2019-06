tuttoandroid

(Di martedì 18 giugno 2019) Diamo uno sguardo a quello che dovrebbe essere l'aspetto diOne Pro, con le suee il piccolo notch nel display. L'articoloOne Pro con le sueproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Ecco Motorola One Pro con le sue quattro fotocamere posteriori - blogstreetnews : [Fonte: modifycando_com] Motorola One Action è un One Vision meno caro e con una fotocamera in più, ecco render e s… - Mobileblogger2 : Motorola One Action, ecco le specifiche, con Exynos 9609 e tripla fotocamera -