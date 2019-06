È finita la love story di Emma Muscat e Biondo L’annuncio che ha spezzato il cuore dei

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Carlo Lanna Fine di un amore tradi Amici, i due si sono detti addio già un paio di settimane fa Dopo un anno e mezzo di frequentazione èla storia d’amore tra. I due che si sono conosciuti fra i banchi di "Amici di Maria de Filippi", durante l’edizione numero 17 del talent di Canale 5, hanno deciso di comune accordo di mettere fine alla loro relazione. Amati dai fan e soprattutto molto attivi su instgram, in una delle stories diè stata rilasciata l’amara notizia. La coppia già da due mesi era in crisi profonda. Si era creduto che si trattasse di una crisi passeggera, ma invece così non è stato. L’addio ufficiale è avvenuto due settimane fa ma solo poche ore fa hanno deciso di rivelare ogni cosa al mondo dei social e ai loro fan. "In queste ultime settimane in molti avete notato un cambiamento nel nostro rapporto e ora ...

mikrotannie : @taeconut altra mia fav e interagivamo di più rispetto ad ora ma penso che ora ci riposeremo perché la scuola è fi… - SSpaneshi : RT @martinapieri183: Nooo è già finita la love story??????? - Yoongi_Iero : mikrokosmos è finita nel gruppo SALTIAMOLE insieme a LOVE MYSELF, indovinate perchè #BTS #missthem #SPEAKYOURSELFTOUR -