Due arresti in un' impresa esclusa dai lavori per il ponte di Genova | era vicina alla

Si è ucciso il prof accusato di abusi su Due alunne 15enni. Il docente di matematica aveva 53 anni - era agli arresti domiciliari : Troppa la pressione accumulata negli ultimi giorni per resistervi: si e' ucciso sparandosi un colpo di pistola al petto il docente del liceo di Napoli Giambattista Vico agli arresti domiciliari da mercoledi' con l'accusa di aver avuto rapporti con due sue alunne all'epoca dei fatti 15enni. L'uomo si era ritrovato al centro della vicenda venuta alla luce dopo che una delle due studentesse che asseriva di avere con lui una relazione aveva scoperto ...

Bambini presi a bastonate per imparare il Corano - Due arresti a Pisa : Vittime dei maltrattamenti ragazzini tra i 7 e i 17 anni che frequentavano una specie di doposcuola allestito in un appartamento di Santa Croce sull'Arno che aveva il compito di tramandare la tradizione coranica. In manette due uomini che non avrebbero esitato a picchiare anche con bastoni i piccoli allievi.

Accertamenti a Trastevere : Due arresti e una denuncia : Roma – Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere nello storico quartiere romano. Nelle ultime ore i mirati controlli eseguiti durante la movida hanno permesso di arrestare 2 persone e di denunciarne una. Nel corso di un controllo, un romano di 50 anni, domiciliato a Roma presso una comunita’ terapeutica, nullafacente e con precedenti, e’ stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione ...

Smontano e rubano alcune macchine per stampare giornali. Due arresti a Napoli : Sono stati bloccati e arrestati mentre caricavano su un furgone pezzi di macchinari per la stampa. Due uomini di 33 e 39 anni sono stati notati da agenti della Squadra Volanti della questura di Benevento nel retro dei locali della ex stamperia de 'Il Sole 24 ore', in contrada Torre Palazzo, intenti a caricare su un furgoncino diversi quintali di materiale ferroso. Il controllo all'interno del mezzo ha permesso di trovare molte parti ...

Due arresti nel piceno per corruzione e rivelazione di atti di ufficio : La Guardia di finanza ha arrestato, su mandato del gip del tribunale di Ascoli piceno, un dipendente della Regione Marche e un'imprenditrice: per loro si ipotizzano i reati di corruzione e rivelazione di atti di ufficio. L'inchiesta, condotta dalla procura del capoluogo piceno, riguarda la gestione delle macerie del terremoto nelle province di Ascoli piceno e Fermo. Da quanto si è appreso, gli inquirenti avrebbero portato alla luce un ...

Palermo : furti in ville a Mondello e Addaura - Due arresti : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Due uomini sono stati arrestati dalla polizia per aver commesso una serie di furti in alcune ville di Mondello e l'Addaura, a Palermo, tra marzo e maggio dello scorso anno. Gli uomini sarebbero responsabili di tre furti commessi il 31 marzo, l'11 e il 25 maggio. Uno de

CIA Due Mari Taranto plaude per gli arresti a Castellaneta dei ladri di rame da parte dei Carabinieri : Taranto. «Esprimiamo il nostro plauso ai Carabinieri per l’ultima brillante operazione che, nei territori di Castellaneta-Massafra-Palagiano, ha portato ad assicurare

Mafia Foggia - Due arresti per la faida del Gargano : “Sono stati loro a sparare al reggente del clan di Vieste” : Sono stati loro a spararare Marco Raduano, il reggente del clan di Vieste. Almeno secondo la procura antiMafia di Bari che ha chiesto e ottenuto l’arresto di due pregiudicati della stessa città in provincia di Foggia. Gli uomini della polizia e dei carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per i due uomini, ritenuti affiliati al clan di Girolamo Perna. Sono accusati del tentativo di omicidio del boss rivale ...

Vendevano carne non controllata di bestiame morto dopo il terremoto nel Centro Italia : Due arresti : I Carabinieri del NAS di Pescara, al termine di una articolata attività di indagine denominata “Sheep” afferente il settore degli animali da reddito, nella prima mattinata odierna hanno eseguito tre misure cautelari personali emesse del GIP del Tribunale di Teramo nei confronti del responsabile di uno stabilimento di macellazione della Provincia di Teramo e di un dipendente, entrambi ristretti al regime degli arresti domiciliari, e di un medico ...

Varese : nascondono 2 chili di hashish in auto - Due arresti : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - Arrestati due cittadini stranieri per spaccio di stupefacenti e sequestrati due chili di hashish. E' il bilancio di un controllo messo a segno il 30 maggio scorso da due pattuglie della polizia Stradale di Busto Arsizio -Olgiate Olona, che hanno controllato una Bmw 320,

Molise - “abusi sessuali su Due ragazze di 14 anni” : arresti domiciliari per 59enne : Un uomo di 59 anni, residente in un paesino nel Basso Molise, è stato arrestato dai carabinieri di Larino con l’accusa di aver abusato sessualmente di due ragazze di 14 anni. Gli abusi alle minori riguardano il periodo tra giugno 2016 e il 2018. Le indagini sono partite dalle segnalazioni di alcune minorenni che hanno detto di aver ricevuto attenzioni particolari da parte dell’uomo. I carabinieri hanno poi ricostruito la vicenda e ...

Cinque arresti a Milano per Due omicidi di 'ndrangheta : Cinque arresti a Milano per due omicidi di 'ndrangheta. Sono stati eseguiti dai carabinieri del Ros di Milano.

Milano : sorpresi con 1.500 pasticche ecstasy e ketamina - Due arresti : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Sono stati sorpresi con oltre 1.500 pasticche di ecstasy e quasi 300 grammi di ketamina. Due ragazzi di 18 e 21 anni, cittadini cinesi, sono stati arrestati dalla polizia a Milano. I due, fermati dagli agenti della squadra mobile e accusati di traffico e detenzione di s