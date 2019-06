Donald Trump contro Mario Draghi | Porta un vantaggio ingiusto all' Eurozona | a

huffingtonpost

(Di martedì 18 giugno 2019) “ha appena annunciato il possibile arrivo di altri stimoli, facendo immediatamente calare l’euroil dollaro, e rendendo ingiustamente più facile per loro (l’Europa, ndr.) competere con gli Stati Uniti. Sono anni che lo stanno facendo, insieme alla Cina e ad altri”. Lo ha twittato il presidente Usa,just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others.—J.(@real) 18 giugno 2019L’euro è sceso sotto 1,12 sul dollaro, sulla scia delle parole dia Sintra. Il presidente della Bce ha detto che potrebbe esserci bisogno di nuovi stimoli se le prospettive ...

NicolaPorro : Da grande irregolare di questi anni, Donald Trump mette in dubbio molte certezze dei liberali. Eppure le sue ricett… - Vision_Forex : Donald Trump: immediato il botta e risposta contro Draghi - France_MMusashi : Donald Trump: immediato il botta e risposta contro Draghi -