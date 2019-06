Domani il nuovo esame di maturità | il mio consiglio di docente? Si salvi chi può

Sul nuovo 7 in edicola Domani Il ritorno di Caterina Caselli : «Ho sofferto - eccomi qui» : Sul nuovo 7 Caterina Caselli racconta i mesi del cancro e si mostra con un nuovo look. Moda, addio alle top model: oggi dai social solo “new faces”

Renault : «Interesse per nozze con Fca - Domani nuovo Cda». Allo Stato francese un posto nel board : Il Cda della casa francese aggiornato a mercoledì. Intanto secodo indiscrezioni il governo francese e Fca hanno trovato un’intesa sugli ultimi nodi da sciogliere per far decollare la fusione con Renault: l’intesa prevede che Allo Stato francese spetti uno dei 4 posti nel board riservati a Renault ...

Meteo Protezione Civile Domani : nuovo peggioramento al centro-nord : La giornata di domani sarà caratterizzata da un nuovo peggioramento sulle regioni del centro-nord, in particolar modo al Nord-Ovest. Tempo più stabile invece al Sud e sulle regioni...

Giusy Versace special guest del nuovo videoclip di Daniele Stefani : esce Domani il nuovo singolo “La Fiducia” : Musica: Giusy Versace special guest del nuovo videoclip di Daniele Stefani esce domani, venerdì 17 maggio, “La Fiducia” il nuovo singolo dell’artista pop Daniele Stefani, grande amico di Giusy Versace, con un featuring d’eccezione: la partecipazione dell’attore e regista Paolo Ruffini e quella della stessa Giusy Versace, in versione atleta. Con l’Arena Civica di Milano come background, quella che è stata per la Versace la seconda casa di ...

In approvazione il nuovo Codice della Strada Domani 15 maggio - le novità : domani 15 maggio dovrebbe essere la giornata designata per l'approvazione presso la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati le nuove normative del Codice della Strada (di cui l'ultima volta avevamo discusso all'incirca un mese fa in questo articolo dedicato), in un testo unificato contenente tutte le novità proposte. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro il 3 giugno, per passare poi attraverso l'ultima approvazione, che ...

Il nuovo 7 da Domani in edicola con il Corriere della Sera : della cronaca, delle relazioni, del tempo libero, svincolate dai tempi stringenti del quotidiano » , afferma Luciano Fontana , direttore del Corriere della Sera . Nuovi il giorno di uscita, che passa ...

Meteo Protezione Civile Domani : nuovo peggioramento sul Nord Italia - ecco i dettagli : Nella giornata di domani una nuova perturbazione atlantica si avvicinerà da Ovest alla nostra penisola apportando un peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali. Tempo generalmente stabile...

Berrettini-Bautista Agut - Atp Monaco 2019 : semifinale rimandata a Domani per la pioggia! Il nuovo programma - orario e tv : La pioggia ha condizionato il programma delle semifinali nel torneo ATP di Monaco. La partita di Marco Cecchinato e Cristian Garin è stata interrotta nel secondo set, per poi riprendere con il successo del tennista cileno. Non c’è stata possibilità, invece, di scendere in campo per Matteo Berrettini, che doveva affrontare oggi Roberto Bautista Agut. Il match tra il romano e lo spagnolo è stato spostato a domani alle ore 11.00. La finale si ...

Giappone - Domani abdica l’imperatore Akihito - finisce era Heisei. In carica il nuovo Tenno - Naruhito : Inizia domani una due giorni fondamentale per il futuro della Casa imperiale Giapponese. Protetta un imponente apparato di sicurezza, che vede dispiegati migliaia di poliziotti, in particolare in seguito al dibattito connesso al rischio terrorismo dopo la strage dello Sri Lanka costata la vita anche a un cittadino nipponico, Tokyo assisterà alla prima abdicazione di un imperatore in 200 anni e all`accesso al trono di un nuovo Tenno, Naruhito, ...