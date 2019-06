Dl Crescita | mercoledì in Aula e governo metterà fiducia Sconti fiscali agli sportivi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) La discussione generale sul decretonell’della Camera inizieràal termine delle votazioni sulle comunicazioni del premier Conte sul prossimo Consiglio europeo. Nel tardo pomeriggio, ha confermato il ministro Riccardo Fraccaro durante la riunione, ilporrà la questione disul provvedimento che dovrebbe essere votata giovedì. Il voto finale è atteso quindi per venerdì. Nel frattempo le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno dato il via libera a molti emendamenti. Tra le novità ci sono l’estensioneprofessionisti, come i calciatori, dello sconto pensato per i cervelli che trasferiscono la residenza in Italia. Arrivano poi l’estensione del bonus per l’acquisto di veicoli elettrici includendo anche le minicar, la stretta sugli affitti abusivi delle case vacanza, il to strutturale dei contributi Inail ma a ...

romenapieve : Come accompagnare il cammino di crescita dei ragazzi? In che modo aiutarli a trovare il loro posto nel mondo? Se ne… - vioricabruma564 : RT @romenapieve: Come accompagnare il cammino di crescita dei ragazzi? In che modo aiutarli a trovare il loro posto nel mondo? Se ne parler… - romenapieve : Come accompagnare il cammino di crescita dei ragazzi? In che modo aiutarli a trovare il loro posto nel mondo? Se ne… -