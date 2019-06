Diretta Europei scherma 2019 Elisa Di Francesca è medaglia d' oro nel fioretto!

LIVE Inghilterra-Francia 0-0 Under21 - Europei 2019 in Diretta : si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ PARTITI! Primo possesso per la Francia. 20:58 Stanno risuonando gli inni nazionali, a brevissimo si comincia. 20:55 Le due formazioni stanno facendo il loro ingresso in campo, tra cinque minuti si inizia. 20:50 Si gioca allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena, arbitra l’incontro il serbo Jovanovic. 20:45 Escluso eccellente il centrocampista dell’Arsenal Mattèo Guendouzi, il ...

Risultati Europei Under 21 2019/ Diretta gol live score : Romania travolgente : Risultati Europei Under 21 2019: classifiche dei gironi, Diretta gol live delle partite in programma oggi, martedì 18 giugno. Scende in campo il girone C.

LIVE Scherma - Europei 2019 in Diretta : ESTASI ITALIA! Di Francisca oro - Santarelli argento - Volpi e Garozzo bronzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.27 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. E’ stata una giornata trionfale per l’Italia con l’oro di Elisa di Francisca, l’argento di Andrea Santarelli ed i bronzi di Alice Volpi ed Enrico Garozzo. Appuntamento a domani per le gare di spada femminile e sciabola maschile. Un saluto sportivo da OA Sport. 20.26 La jesina festeggia a 36 anni il quinto ...

LIVE Inghilterra-Francia Under21 - Europei 2019 in Diretta : Maddison sfida Dembele : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:08 Andiamo a leggere le formazioni ufficiali della partita: INGHILTERRA (4-3-3): Henderson; Wan-Bissaka, Tomori, Clarke-Salter, Dasiliva; Maddison, Choudhury, Foden; Sessegnon, Solanke, Gray. FRANCIA (4-4-2): Bernardoni; Dagba, Konate, Upamecano, Ballo Toure; Reine-Adelaide, Tousart, Aouar, Ikone; Dembele, Bamba. 20:05 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Francia, prima ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in Diretta. DI FRANCISCA IN FINALE nel fioretto!!! Argento Santarelli nella spada! Bronzi per Garozzo e Volpi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01: Tra poco Di FRANCISCA contro Deriglazova 19.59: Vince Freilich e conquista uno storico oro per Israele: 15-9. Santarelli ha sicuramente gettato al vento una buona occasione per entrare nella storia, l’avversario non era fra i più quotati ma ha meritato ampiamente la vittoria in FINALE 19.59: Colpo doppio 9-14 19.58: Tocca Freiliche, Santarelli fermo sulle gambe: 8-13 19.57: ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in Diretta. SANTARELLI E DI FRANCISCA IN FINALE!!! Bronzi per Garozzo e Volpi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.51: Ancora l’attacco vincente dell’israeliano: 5-6 19.51: Il tocco di freilich dopo l’errore di SANTARELLI: 5-5 19.50. Il tocco di SANTARELLI: 5-4 19.50: Buona l’azione di attacco di Freilich: 4-4 19.49: Il tocco in allungo di SANTARELLI: 4-3 19.48: L’attacco vincente prioprio in chiusura del primo periodo di SANTARELLI: 3-3 19.47. Stavolta parte SANTARELLI ma ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in Diretta. SANTARELLI IN FINALE nella spada! Garozzo bronzo. Volpi e Di Francisca in semifinale nel fioretto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31: Beran-Freilich 5-2 18.28: Beran-Freilich 4-1 18.27: Beran-Freilich 3-1 18.24: Beran-Freilich 1-0 18.21: Tra poco la seconda semifinali tra l’israeliano Freilich e il ceco Beran, 37 anni 18.20: E’ FINALE per SANTARELLI! Tocca proprio in chiusura di assalto, vince 15-12 18.19: Assalto disperato di Garozzo e ne approfitta SANTARELLI: 14-12 18.19: La botta al piede di Garozzo: ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in Diretta. POKER AZZURRO IN SEMIFINALE! Santarelli e Garozzo : derby per la finale di spada! Volpi e Di Francisca a medaglia nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50: Volpi affronterà Deriglazova in una semifinale da non perdere! 17.48: E’ SEMIfinaleEEEEEE!!! Alice Volpi completa la rimonta, dopo essere andata in crisi a metà dell’assalto e batte 15-13 la polacca Dlugosz. Che carattere e che freddezza per l’azzurra!!! 17.46: Si va alla sospensione con l’azzurra avanti di una stoccata e ad un punto dalla semifinale: ...

LIVE Inghilterra-Francia Under21 - Europei 2019 in Diretta : scontro diretto di lusso che può valere la semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio, probabili formazioni e come vedere in tv e streaming Inghilterra Francia – Presentazione sfide odierne Europei under 21 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Francia, prima giornata del Girone C degli Europei Under21 di Italia e San Marino. Esordio nella competizione molto delicato per entrambe le squadre, visto il format che prevede ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in Diretta. SEMIFINALE AZZURRA : Santarelli e Garozzo - è derby per la finale di spada! Volpi e Di Francisca ai quarti nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15: Gli altri due quarti: Deriglazova-Ivanova, derby russo e Thibus (Francia) contro Korobeynikova (Russia) 17.14 Di Francisca affronterà nei quarti di finale la tedesca Ebert, giuistiziera di Francesca Palumbo 17.12: LA CHIUDE QUI ELISA DI Francisca! L’AZZURRA è nei quarti dopo una sfida incredibile con la francese Butruille. Avanti 6-2, l’AZZURRA ha subito un parziale di 1-9 e ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in Diretta. SEMIFINALE AZZURRA : Santarelli e Garozzo - è derby per la finale di spada! Errigo e Palumbo out ai quarti nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50: Ottavi di finale fioretto femminile: Volpi-Mohamed 1-0, Di Francisca-Butruille 1-0 16.47: La polacca Dlugosz e la russa Korobeynikova sono le altre due qualificate per i quarti. Tra poco gli altri ottavi con Volpi e Di Francisca a cui sono aggrappate le speranze di medaglie dell’Italia 16.45: E’ fuori anche Francesca Palumbo che getta via una grande occasione! Era avanti ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in Diretta. SEMIFINALE AZZURRA : Santarelli e Garozzo - è derby per la finale di spada! Poker italiano agli ottavi nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.17: Tra poco in pedana Errigo contro la russa Ivanova e Palunbo contro la tedesca Ebert. In palio due posti per i quarti di finale 16.16: E arriva finalmente la stoccata numero 15 di Elisa Di Francisca che supera 15-4 la israeliana Dvorkin e affronterà negli ottavi la francese Butruille 16.13: Sedicesimi di finale fioretto donne: Di Francisca-Dvorkin 14-4 16.13: Sedicesimi di finale ...

Diretta Europei scherma 2019/ Streaming video tv : Garozzo e Santarelli in semifinale! : Diretta Europei scherma 2019 Streaming video e tv della seconda giornata di gare a Dusseldorf. Oggi in pedana spada maschile e fioretto femminile.