ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019) Da Sky Sport, dallo speciale Calciomercato, Gianluca Didice che ilha fatto unperil terzino albanese che è in uscita. Sedovesse trasferirsi in Premier, il Napoli – sempre secondo Di– potrebbe tornare su Trippier. Il calciomercato del Napoli passa anche per Lozano. Anche se al momento grandi passi in avanti sono stati compiuti nella trattativa per James Rodriguez che potrebbe essere il grande colpo del Napoli. L'articolo DidelperilNapolista.

napolista : Di Marzio: sondaggio del Manchester United per Hysaj Per Sky Sport il club inglese sarebbe sull’albanese del Napol… - LucaSignoriell1 : Sondaggio dello united per Hysaj e il Napoli può tornare su Trippier, Di Marzio tu mi vuoi morto - GIUSPEDU : RT @MilanNewsit: Di Marzio: 'Forte sondaggio del Milan per Massara, è lui il nome su cui Maldini sta lavorando' -