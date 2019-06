Di Maio:Minibot? Basta pagare il debito

"Non mi affeziono a un nome in particolare", dice il vicepremier Diriguardo ai, "ma il nostro obiettivo èi debiti dello Stato". Sulla procedura d'infrazione UE: "Affronteremo il tema con responsabilità, non vogliamo andare allo scontro.Ma rivendichiamo il diritto di parlare del cuneo fiscale. Se non se ne può parlare perché si alza lo spread,allora facciamo un'agenzia di rating a Palazzo Chigi e noi ce ne andiamo", aggiunge.Rispetto all'evasione fiscale:"I grandie evasori devono andare in galera", ribadisce.(Di martedì 18 giugno 2019)