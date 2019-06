Di Cola | Tmb Rocca Cencia di nuovo stracolmo | bisogna fare in fretta per salvare Ama

romadailynews

(Di martedì 18 giugno 2019) Roma – “Continueremo a ripeterlo fino allo sfinimento: per pulire Roma eAMAin. Mentre assistiamo a continui rimpalli di responsabilita’ e a lungaggini. Il Tmb die’ di. E i lavoratori come troppo spesso accade operano ‘in quota’ movimentando i mezzi su montagne di rifiuti”. Cosi’ il segretario della Fp Cgil di Roma e del Lazio, Natale di. “Nel frattempo le strade sono piene di rifiuti e gli operai operano in condizioni sempre piu’ indecorose e inaccettabili, in un sistema che li ha condannati alla raccolta manuale dei cumuli. Virginia Raggi ci convochi come concordato la settimana scorsa per dare risposte sul futuro di AMA. Con ilCdaaprire tutti i tavoli necessari per risolvere una crisi che rischia di assumere dimensioni senza ...