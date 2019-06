Deutsche Bank | 50 miliardi di titoli tossici | ecco i rischi e le conseguenze

Stop alla finanza speculativa Deutsche Bank pronta alle nozze : Il sogno di Deutsche Bank di fare concorrenza alle grandi banche d'affari americane è ormai infranto e il Ceo Christian Sewing ne prende atto, preparandosi a varare una "bad Bank" in cui scaricare una cinquantina di miliardi di derivati e asset tossici Segui su affaritaliani.it

Grande pulizia in casa Deutsche Bank - cade l’alibi dei sovranisti italiani : Milano. La più gigantesca e severa pulizia nei conti della storia bancaria prenderà il via il 24 luglio, quando i soci di Deutsche Bank, già fiore all’occhiello della potenza tedesca, dovranno approvare la severa dieta proposta dal numero uno Christian Sewing per arrestare la frana del titolo, sceso

Usa : Deutsche Bank - vincono dem su Trump : 0.00 Nuovo schiaffo della giustizia a Trump: un giudice distrettuale di New York, Edgardo Ramos,ha respinto l'istanza del presidente, dei suoi tre figli e della Trump Organization per impedire a Deutsche Bank e Capital One di fornire i documenti richiesti da due commissioni della Camera che indagano sulle finanze della famiglia Trump. Secondo il giudice, il Congresso ha l'autorità legale per chiedere documenti. E' la seconda sconfitta legale ...

Deutsche Bank - Ubs la declassa e il New York Times accusa : “Non informò gli Usa di transazioni sospette legate a Trump” : Deutsche Bank nella bufera. Secondo il New York Times l’istituto tedesco ha ignorato nel 2016 e nel 2017 l’allarme dei propri esperti antiriciclaggio su transazioni sospette di società controllate da Donald Trump e dal genero Jared Kushner, cui avevano prestato miliardi di dollari mentre tutte le altre banche avevano chiuso da tempo i rubinetti dopo i vari fallimenti del tycoon. Alcune di queste operazioni, nel caso di Kushner, ...

Mps - chiesti 8 anni per Mussari/ E confisca 440 milioni a Nomura e Deutsche Bank : Mps, la procura di Milano chiede condanna a 8 anni per l'ex presidente Giuseppe Mussari e la confisca di 440 milioni a Nomura e Deutsche Bank.

Mps - pm Milano chiede condanne a 8 anni per Mussari e confisca di 440 milioni a Nomura e Deutsche Bank : La procura ha chiesto di condannare gli ex vertici della banca Mussari, Vigni e Baldassarri e la confisca record ai due istituti

Mps - pm chiedono 8 anni e 4 milioni di multa per Mussari e Vigni e confisca da 880 milioni per Deutsche Bank e Nomura : I pm di Milano hanno chiesto la condanna a 8 anni e 4 milioni di multa per gli ex vertici di Mps Giuseppe Mussari e Antonio Vigni e a 6 anni e 1,5 milioni di multa per l’ex direttore finanziario della banca Gianluca Baldassarri nel processo a 16 imputati con al centro le operazioni su derivati Santorini e Alexandria, sul prestito ibrido Fresh e sulla cartolarizzazione Chianti Classico. Chiesta anche la condanna delle banche che avevano ...

Vi racconto gli inghippi Deutsche Bank-Commerzbank e Bayer-Monsanto : Salvo poi ripensarci, in quanto la fusione «non avrebbe creato benefici sufficienti» per l'economia tedesca. Nel caso delle due banche tedesche, è bene precisare che la Vestager non ha mai detto ...

Trump ha fatto causa alla Deutsche Bank per impedirle di diffondere documenti sui suoi affari : Il presidente americano Donald Trump ha fatto causa alla Deutsche Bank per impedire alla nota banca tedesca di diffondere documenti e informazioni sui suoi affari. Due settimane fa la Camera dei deputati americana, controllata dai Democratici, aveva chiesto alla banca

Rendimenti all'1%? No - solo una raccolta punti. Antitrust bacchetta Deutsche Bank : L'Antitrust ha intimato a Deutsche Bank di interrompere una campagna pubblicitaria ingannevole. Su segnalazione di Altroconsumo l'autorità ha indagato su una promozione per attirare nuovi clienti ...

Deutsche Bank apre a fusione asset management : Il numero uno di Deutsche Bank Christian Sewing è disponibile ad una fusione della controllata dell'asset management Dws con altri concorrenti a condizione di restare partecipe dell'operazione: lo ha ...

Deutsche Bank e Commerzbank : semaforo rosso alla fusione delle banche : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Nel comunicato, ...

Non c'è pace per Deutsche Bank. Colosso taglia stime fatturato intero anno. Titolo -3 - 5% : Nel comunicare i propri risultati di bilancio all'indomani dell'annuncio sulla fine delle trattative con Commerzbank per creare un campione nazionale in Germania, Deutsche Bank ha rivisto al ribasso ...