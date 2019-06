Del Genio a Kiss Kiss Napoli | “Il regista? Forse non si sono accorti che in campo c’è chi

Motori – Alibaba inserirà il suo “Genio” all’interno Delle vetture Audi - Renault e Honda : E’ stato presentato a Shanghai l’accordo che unisce il colosso asiatico Alibaba alle case Audi, Renault e Honda che saranno fornite dell’assistente vocale “Tmall Genie” su tutte le vetture vendute nel mercato asiatico Oggi il colosso delle vendite online Alibaba, diretto rivale dell’americana Amazon, ha chiuso un significativo accordo con Audi, Renault e Honda che interesserà inizialmente il mercato ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Il Napoli a mio avviso ha un solo incedibile” : Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, é intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, esprimendosi su un giocatore azzurro che ritiene incedibile: “Vado semplice e dico Koulibaly, fa un lavoro mostruoso ed è difficilissimo trovare un giocatore di quel livello nel suo ruolo. Chiaro che è io ne riterrei 14-15 incedibili”. Leggi anche : Dalla Spagna – Atletico Madrid su Hysaj, alternativa ad Arias. Può ...

Upas - trame al 21 giugno : Diego è certo Della relazione tra Beatrice ed Eugenio : Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole'. Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno svelano nuovi momenti di tensione all'interno della famiglia Giordano. Michele sarà chiamato a risolvere la questione con Mimmo e si renderà conto di essere finito nel mirino del ragazzo. ll marito di Silvia ha intenzione di impegnarsi in prima persona per spingere il ...

Del Genio a Kiss Kiss : “Ci sono diversi obiettivi - bisogna capire come si vuol gestire il reparto offensivo” : Paolo Del Genio, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, esprimendo la sua sugli obiettivi di mercato del Napoli : “Qua sembra ci sia sempre un richiamo, qua l’unico richiamo é quello dei soldi. Questa confusione tra discorsi professionali rispettabili e quelli con una vena di romanticismo legata al paese, sinceramente mi confondono. Ieri sera è venuto fuori questo tentativo forte del Napoli per Duvàn, ma Lozano è ...

Del Genio a KK : “Non parliamo di fuoriclasse - ma sono ottimi calciatori e farebbero bene al Napoli” : Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del mercato azzurro. Le sue dichiarazioni: “Rodrigo o Lozano? Faccio fatica, sono tutti e due giocatori molto bravi, non parliamo di fuoriclasse ma giocatori molto bravi. Lozano, tranne quello di prima punta, può interpretare altri ruoli, sono giocatori ideali. Tutti e due giocano con la squadra, due giocatori da Napoli, per come gioca la squadra azzurra negli ultimi ...

Di Lorenzo a Napoli – Del Genio non ci sta : “Basta giudicare dalla provenienza. Da dove veniva Cavani?” : Paolo Del Genio, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli ha sottolineato come anche i top players possano provenire da club non blasonati. Si riferisce ad alcune critiche legate all’approdo di Di Lorenzo a Napoli. Di Lorenzo a Napoli – Del Genio non ci sta. Ricorda altri casi eclatanti in cui calciatori destinati a diventare beniamini dei tifosi azzurri provenissero da club senza blasone. “Ricordate da dove ...

L’uomo Del giorno - Paul Gascoigne : genio - sregolatezza e celebri aneddoti : Torna il classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Paul Gascoigne. L’ex calciatore compie 52 anni. Una vita di eccessi. genio e sregolatezza. Uno di quei personaggi che è riuscito a scrivere pagine indelebili della storia del calcio, più per le imprese fuori dal campo che per quelle in campo. Pochi giorni fa, parlavamo di George Best. Beh, la storia di Gascoigne è parallela a ...

Un disturbo dell’attenzione ed iperattività! Ecco il segreto Del Genio di Leonardo da Vinci : Il segreto del genio di Leonardo da Vinci potrebbe essere stato il disturbo da deficit dell’attenzione ed iperattività. Un esperto di neurosviluppo sostiene infatti che Leonardo potesse avere questo disturbo, il che spiegherebbe la sua difficoltà nel portare a termini i lavori e l'estrema creatività. L’ADHD, o disturbo da deficit dell’attenzione ed iperattività, è un disturbo comportamentale caratterizzato da procrastinazione continua, ...

Aladdin - Will Smith è un Genio Della lampada con poca verve - aiutato da grandi effetti speciali (recensione). : La versione live action della storia di Aladdin, remake in carne ed ossa del film di animazione del 1992 è in linea con la sequenza dei nuovi film Disney (uno degli ultimi in ordine di apparizione è stato Dumbo). Aladdin è un film godibilissimo per tutta la famiglia. Grazie ad un sapiente utilizzo degli effetti speciali, nel film non manca la magia, ma non è tutt’oro quel che luccica, persino nella caverna delle meraviglie. La storia in ...

Paolo Del Genio a KK : “Se arrivano questi nomi - si migliora in fase offensiva” : Paolo Del Genio ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dei nomi che circolano in questi giorni per il Napoli : “Lozano? I nomi che stanno circolando per quella zona di campo, da quello di Lozano di primissimo livello a quello di Ilicic, sono nomi molto importanti, con le conferme di Insigne, Mertens, Callejon, Younes, saremo messi molto bene nel ruolo dei tre dietro la prima punta. Se arriva uno tra Lozano ed Ilicic allora migliora il ...

Del Genio attacca Corbo : “Fa il maestro e non né sa niente! Anche Sconcerti offende Ancelotti quando…” : Del Genio attacca Corbo e Sconcerti Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Corbo e Sconcerti: “Corbo fa il maestro di tattica e non sa niente di tattica. Fa il maestro di preparazione atletica e non sa nulla di atletica. Anche Sconcerti fa lo stesso, dice che Ancelotti non è contento del progetto. Deve dimostrarlo, perché Ancelotti dice il contrario. Non fanno ...

Will Smith si è sentito irresistibile nei panni Del Genio in Aladdin! : Will Smith confessa di essersi sentito molto seducente a vestire i panni del Genio in Aladdin. Il remake in chiave live-action del classico d’animazione targato Walt Disney è in arrivo al cinema e nel film l’attore ha cercato di omaggiare Robin Williams. Will Smith nel remake del film d’animazione della Walt Disney interpreterà il Genio. ... Leggi tuttoWill Smith si è sentito irresistibile nei panni del Genio in ...

Non è l'arena - 'bacio Della morte' di David Parenzo a Massimo Giletti : "Un genio" : Il proverbiale bacio della morte. A schioccarlo è David Parenzo, il co-conduttore de La Zanzara, europeista acritico e sfegatato, schieratissimo a sinistra, teorico dell'invasione e, sempre bene ricordarlo, colui il quale sostiene che Romano Prodi sia stato il "miglior premier nella storia della Rep

Del Genio a KK : “Se arrivassero i nomi che circolano - ci sarebbe un sicuro miglioramento” : Paolo Del Genio ha affrontato la questione mercato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue riflessioni : “Se resta Allan ci sono tre centrocampisti. Quindi è chiaro che bisognerà intervenire per portarli a cinque, visto che Diawara e Rog possono andar via. Terzini? Con Trippier il miglioramento sarebbe certo. Credo che Ancelotti voglia un’altra interpretazione del ruolo, vuole che i terzini arrivino spesso sul fondo, ...