Dave Mustaine | il leader dei Megadeth | ‘Ho un cancro alla gola’

(Di martedì 18 giugno 2019) “Mi è stato diagnosticato ungola … Sto lavorando a stretto contatto con i miei medici, e abbiamo pianificato un trattamento che secondo loro ha il 90% di possibilità di successo”. Con queste parole, cantante e chitarrista dei, annuncia ai fan sui social di essere malato. Un annuncio choc per i tanti sostenitori del musicista e della band, ma le cure – fa sapere il diretto interessato – sono già state avviate. Chiaramente però il calendario della band subisce cambiamenti per quel che riguarda i prossimi impegni: “Le cure sono già iniziate. Sfortunatamente questo implica che dobbiamo cancellare molti show quest’anno. La Megacruise 2019 ci sarà, e la band ne farà parte in qualche modo … Itorneranno in pista appena possibile. Nel frattempo Kiko, David, Dirk e io siamo in studio al lavoro sul ...

