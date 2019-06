Da Prisma le immagini della Terra come mai vista prima

ilfogliettone

(Di martedì 18 giugno 2019) Queste sono le primerealizzate dal satellite dell'Asi "" presentate dall'Agenzia spaziale italiana al Paris air show in corso presso l'aeroporto francese di Le Bourget fino al 23 giugno 2019. Il satellite italiano è in grado di far luce sullo stato di salute del nostro Pianeta e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Le fotografie sono state scattate in Italia, Perù e Iraq. Ritraggono il lago Trasimeno doveha monitorato la torbidità delle acque, il contenuto di acqua nelle colture, distinguendo i campi ben irrigati da quelli affetti da siccità in Perù e alcuni incendi di gas connessi all'estrazione petrolifera a Bassora in Iraq.Trasparenza delle acque, stato di salute delle colture, siccità e rischio incendio, inquinamento atmosferico, agricoltura di precisione sono infatti gli obiettivi principali ...

