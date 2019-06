Costine | cercasi assaggiatore per 5 000 dollari a settimana

gqitalia

(Di martedì 18 giugno 2019) Amanti delle, questo è per voi. La definizione di «lavoro dei sogni» potrebbe aver appena assunto una nuova connotazione. Almeno per i più golosi disposti a girovagare per gli Stati Uniti. Il marchio di prodotti per la cucina Reynolds Kitchens è infatti alla ricerca di un Chief Grilling Officer, ovvero un coraggioso esperto di gastronomia a stelle e strisce pronto a viaggiare tra le città americane alla ricerca delle perfette Bbq Ribs. Ledi maiale alla griglia, per intenderci. Proprio così. Il prescelto avrà l'occasione di sedersi ai tavoli di alcuni tra i ristoranti a stelle e strisce più rinomati del panorama del barbecue, per due settimane – le prime due di agosto – ad altissimo tasso di estasi palatale. Per il resto, oltre a godersi ogni singolo pasto, dovrà occuparsi di pubblicare fotografie, ...