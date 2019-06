CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti Resta

CorSport : James aspetta solo Napoli - ma il Real non cede : James Rodriguez ha già deciso da un po’, vuole riabbracciare Carlo Ancelotti e proseguire la sua carriera a Napoli, ma non tutto è così semplice. Il calciomercato è il periodo dei sogni, ma anche degli incubi, quello in cui rischia di trasformarsi la trattativa con il Real. Il Corriere dello Sport indica la distanza tra il Real e il Napoli per chiudere l’affare, 10 milioni, che possono essere molti o pochi a seconda dei punti di ...

CorSport : La Juve si inserisce nell’affare James Rodriguez : Intrecci complessi e voci che si accavallano su James Rodriguez, riporta il Corriere dello Sport, mentre sembrava a buon punto la trattativa con il Real, arrivano nuove indiscrezioni dalla Germania dove Matthaus ha fatto sapere che Cristiano Ronaldo ha chiesto a James di andare con lui alla Juve. Un impiccio non da poco, perché De Laurentiis in tanto cercava di strappare a Florentino un accordo diverso rispetto ai 42 milioni da pagare cash per ...

CorSport : Tutte le variabili dell’affare James Rodriguez per il Napoli : Non si scioglie l’intreccio James Rodriguez. Il calciatore colombiano è una priorità per Carlo Ancelotti e lo è anche per il presidente De Laurentiis che vorrebbe accontentare il suo allenatore e i tifosi con l’acquisto di un campione. Ma il mercato non è mai semplice, anzi è insidioso. Se è vero che dalla Spagna sono arrivate notizie dell’Adidas pronto ad un’operazione commerciale su James che garantirebbe al Napoli il ...