Coppa d’Africa 2019 | tutti i convocati e le rose delle 24 Nazionali partecipanti Tutte

(Di martedì 18 giugno 2019) Lad’Africasi giocherà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, 24parteciperanno alla rassegna continentale che mai come quest’anno si preannuncia avvincente, appassionante e incerta. La competizione è infatti ricca di novità: per la prima volta si giocherà in estate e non in inverno (il caldo sarà un fattore determinante), parteciperanno 24 squadre contro la consuete 16. Le prime due classificate dei sei gironi e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. Saranno presenti tantissimi fuoriclasse come Salah. Egitto, Camerun, Ghana, Senegal, Marocco sono le grandi favorite della vigilia ma come sempre le sorprese sono dietro l’angolo. Di seguitole, i, le formazioni, i giocatori dile 24 squadre dellad’AfricaD’AFRICA ...

