Coppa America | il Cile travolge il Giappone ed aggancia l’Uruguay

calcioweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) Continua a regalare spettacolo la, la competizione sta per entrare nella fase calda e le emozioni sono sempre assicurate. Nell’ultimo match in campo ilche ha il compito di difendere il titolo, agevole vittoria contro ilin una partita che non è stata mai in discussione come conferma il netto risultato finale, 4-0 che non lascia repliche. A segno Eduardo Vargas (54mo e 83mo), Erick Pulgar (41mo) e Alexis Sanchez (82mo). Nel girone C ilappaia al primo posto l’Uruguay che domenica aveva superato con lo stesso punteggio l’Ecuador. Inizio con il botto dunque per ilche adesso si candida ad essere sempre più grande protagonista fino alla fine della competizione. Mondiale Femminile, Francia e Norvegia esultano: sono agli ottavi di finale FOTO L'articolo, ililedl’Uruguay ...

DiMarzio : La #CopaAmerica di Luis #Muriel è già terminata: infortunio con la #Colombia, rottura del legamento collaterale - Gazzetta_it : #Inter, #Uruguay, lesione al bicipite femorale, #CoppaAmerica già finita per #Vecino - acmilan : ?????????? #CopaAmérica It’s Match Day for Zapata and the Cafeteros: ¡Vamos Cristian! ??? Questa notte tocca alla Colomb… -