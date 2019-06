Coppa America 2019 | risultati e classifiche dei gironi Cile scatenata col Giappone

VIDEO Cile-Giappone 4-0 - highlights - gol e sintesi Coppa America : micidiale doppietta di Vargas - segna Sanchez : Il Cile ha sconfitto il Giappone con un roboante 4-0 al proprio esordio nella Coppa America 2019, La Roja si è imposta autorevolmente contro la compagine asiatica e si è portata in testa al gruppo C affiancando l’Uruguay. Ad aprire le marcature è stato Pulgar con un colpo di testa su calcio d’angolo al 41′, Vargas ha trovato il raddoppio a inizio ripresa con un gran destro e ha poi siglato la doppietta in chiusura ma nel mezzo ...

Bolivia-Perù - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Sfida decisiva per entrambe le formazioni quella in programma questa notte per la Coppa America 2019. Nel girone A Bolivia e Perù si giocano le seconda posizione alle spalle del Brasile per accedere al secondo turno in un vero e proprio scontro diretto. La formazione guidata da Eduardo Villegas ha subito una pesante sconfitta all’esordio contro la squadra di casa e non può permettersi un secondo passo falso. Lo stesso discorso vale però anche ...

Brasile-Venezuela - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Il programma della Coppa America 2019 prosegue questa notte con l’importantissima sfida tra Brasile e Venezuela, valevole per la seconda giornata del Gruppo A della manifestazione. I padroni di casa verdeoro vanno a caccia del secondo successo consecutivo dopo l’esordio vincente contro la Bolivia per ottenere la qualificazione ai quarti di finale con un turno d’anticipo, mentre gli ospiti hanno pareggiato con il Perù nella ...

Coppa America 2019 - orari e programma delle partite di oggi (martedì 18 giugno). Come vederle in tv e streaming : Nuova serata di gare in Brasile, dove è in corso l’edizione 2019 della Coppa America di calcio, con i padroni di casa che dopo il netto 3-0 della partita inaugurale proveranno a blindare il passaggio del turno, affrontando in notturna, alle 2.30, il Venezuela, per una sfida sulla carta agevole per Philippe Coutinho e compagni. Ad aprire il programma, alla 23.30, sarà però il confronto tra Bolivia e Perù, in cui le due formazioni ...

Inter - infortunio per Matias Vecino in Coppa America : diagnosi e tempi di recupero : infortunio al bicipite femorale per Matias Vecino: il centrocampista dell’Inter costretto ad abbandonare la Coppa America Si conclude con largo anticipo la Coppa America di Matias Vecino. Il centrocampista dell’Inter, impegnato in questi giorni con l’Uruguay, ha rimediato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba destra, che lo constringerà ad abbandonare il torneo. L’esito degli esami strumentali è ...

Calcio : esordio show per l'Uruguay in Coppa America - 4-0 all'Ecuador : Partenza col botto per l'Uruguay in Coppa America: 4-0 all'Ecuador al Mineirao di Belo Horizonte. La gara si fa subito in discesa per la Celeste

Coppa America 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Uruguay travolgente contro l’Ecuador : Dal 14 giugno al 7 luglio al Coppa America terrà col fiato sospeso l’intero SudAmerica di fronte alle evoluzioni del meglio del calcio sudAmericano e non solo, visto che sono presenti anche Qatar e Giappone nell’ottica di una visione internazionale presente da più di 25 anni. Detiene il titolo il Cile, che ha vinto le edizioni del 2015 e del 2016 (del Centenario). Si gioca in Brasile, che mette a disposizione cinque stadi, dal ...

Giappone-Cile - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Va a concludersi la prima giornata della Copa America 2019 di calcio in terra brasiliana. Oggi in scena l’ultima sfida di questo turno inaugurale: nel Girone C si scontrano Giappone e Cile. Match sicuramente interessante e, sulla carta, davvero molto equilibrato. Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma e le probabili formazioni della sfida. Programma Copa America 2019 Prima giornata, Girone C 18 giugno Ore 1.00 Giappone-Cile Segui ...

Coppa America 2019 - orari e programma delle partite di oggi (lunedì 17 giugno). Come vederle in tv e streaming : Una sola partita in programma per quanto concerne la Copa America di calcio, che vedrà scendere in campo le uniche due squadre che non hanno ancora esordito: nel Girone C, dopo il pesante 4-0 rifilato questa notte dall’Uruguay al malcapitato Ecuador, toccherà a Giappone e Cile. Si giocherà all’1.00 ora italiana della notte tra lunedì 17 e martedì 18 giugno: il Cile deve difendere i titoli conquistati nelle ultime due edizioni, ma il ...

