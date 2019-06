Copa America | ecco quello che c’è da sapere e dove vederla

ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019) Laè appena iniziata, e ha già regalato svariate conferme, oltre alla sorprendente disfatta dell’argentina. Come sempre accade, si parla di una competizione che magari non avrà il fascino del mondiale, ma che sa come allietare i veri appassionati. Il calcio sudno, difatti, è lontano anni luce dalle tattiche europee, e spesso e volentieri regala divertimento, spettacolo e ovviamente gol a profusione. Per questo motivo, oggi approfondiremo un po’ i risultati della prima giornata di questa competizione, ricordando quali sono le squadre più attese e i protagonisti che giocano in Serie A. Giocatori, favoriti e risultati della prima giornata Si parte dai risultati, con la clamorosa sconfitta alla prima giornata dell’Argentina, con la Colombia vittoriosa per 2-0. Protagonista (in negativo) del match Leo Messi: un fenomeno che, ancora una volta, dimostra di fare fatica con ...

DAZN_IT : Copa America ?? Coppa d'Africa, Top 11 delle due competizioni: quale preferisci? ?? Copa America ?? Coppa d'Africa… - GoalItalia : Poker del Cile al debutto in Copa America: Edu Vargas meglio di Salas ???? - sscnapoli : Quando non vedi l'ora che inizi la Copa América! ?? ?? #ForzaNapoliSempre -