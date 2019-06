Consiglio europeo | migranti mai in Libia

Nomine Ue - continua negoziato in vista del Consiglio europeo. Merkel in pole - Italia fuori dai giochi (al momento) : continua a Bruxelles e tra le capitali degli Stati membri, in vista del vertice Ue del 20 e 21 giugno, il negoziato sulle Nomine per i nuovi vertici delle istituzioni comunitarie; e in realtà ci sono pochi cambiamenti rispetto a poco più di due settimane fa, quando, subito dopo le elezioni europee, i capi di Stato e di governo avevano dato il via al processo; con l'intesa di arrivare a indicare almeno due donne fra i quattro candidati ai posti ...

Consiglio europeo della ricerca - un italiano alla guida : dal 2020 il presidente sarà Mauro Ferrari : sarà il pioniere della nanomedicina in Usa, l’italiano Mauro Ferrari ad assumere l’incarico di presidente del Consiglio europeo della ricerca (ERC) da gennaio 2020 a Milano. “Nulla può essere risolto senza un forte contributo della scienza, della scienza di base e di quanto ci arriva da questa. E per me è un incredibile privilegio avere l’opportunità di assumere la presidenza dell’European Research Council, un onore ...

Riforma del Copyright - ok del Consiglio europeo : cosa cambia : Semaforo verde alla discussa Riforma del Copyright Europeo: il 15 aprile il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato come punto A, ossia senza discussione, la direttiva che di fatto modifica le ...