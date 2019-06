Concorso navigator | domande spiazzanti e assurde al test | le interviste ai

Navigator - da oggi in 50mila a Roma per il maxi-Concorso : Da oggi, martedì 18 giugno, fino a giovedì 20 giugno 2019, presso la Fiera di Roma andrà in scena il maxi-concorso per i 2.980 posti da Navigator. I vincitori lavoreranno per l'Anpal, l'Agenzia per le politiche attive, affiancando i Centri per l'impiego. In particolare si occuperanno di trovare lavoro ai disoccupati percettori del reddito di cittadinanza. I candidati sono 53.907, quindi vuol dire che saranno assunti circa un aspirante ...

Concorso navigator : si inizia oggi 18 giugno con la prova selettiva : oggi martedì 18 giugno si terrà presso la Fiera di Roma (in via Portuense, a Roma) la prima giornata della prova selettiva dei 2980 navigator, ovvero coloro i quali affiancheranno i centri per l'impiego, per il ricollocamento dei disoccupati beneficiari del reddito di cittadinanza. La prova selettiva si svolgerà anche il giorno seguente ovvero domani mercoledì 19 e giovedì 20 giugno. I candidati dovranno trovarsi per il check-in all' ingresso ...

Concorso navigator - via al test : tre giorni di fuoco a Fiera di Roma per 54mila candidati : Al via oggi a Fiera di Roma il Concorso per i 54mila aspiranti navigator che hanno passato la prima fase di selezione. Dovranno rispondere ad un test composto da 100 domande a risposta multipla e solo 2980 di loro, alla fine, otterranno l'assunzione a navigator fino ad aprile 2021, il nuovo profilo professionale che orienterà al lavoro i beneficiari del reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Navigator - è il giorno del Concorsone : a Roma la carica dei 54mila candidati : Tre giorni per il concorsone. Solo uno su 18 sarà assunto. L'identikit del candidato: donna, proveniente dal Sud, con in tasca una laurea in Giurisprudenza

Concorso navigator per il reddito di cittadinanza - si parte : uno su 18 sarà assunto : I navigator aiuteranno i Centri per l’impiego a trovare lavoro a chi ha il reddito di cittadinanza. Si parte oggi alla Fiera...

Concorso navigator - al via oggi la procedura selettiva. Tutte le informazioni su prova e graduatorie finali : Al via la procedura selettiva del Concorso Navigator: da oggi, 18 giugno, a mercoledì 20 giugno i candidati verranno sottoposti alla prova scritta con 100 quesiti sulle diverse discipline. La prima scrematura è avvenuta sulla base dei titoli: il voto di laurea, in particolare, ha ridotto notevolmente i candidati, che sono passati da 78mila a circa 60mila, creando non poche polemiche per la disparità di accesso nelle diverse province. Vediamo ...

Concorso da navigator - la carica dei 50mila. Soltanto uno su diciotto otterrà il posto : Solo uno su 18 sarà assunto e avrà l’incarico di trovare lavoro ai suoi conterranei senza occupazione. Inizia oggi alla Fiera di Roma e durerà fino a giovedì il maxi-Concorso per diventare navigator. Sono attesi 53.907 candidati per 2.980 posti inquadrati nell’Anpal, l’Agenzia per le politiche attive. ...

Risultati Concorso navigator 2019 : quando arrivano le graduatorie : Risultati Concorso Navigator 2019: quando arrivano le graduatorie L’assunzione dei Navigator, le figure che guideranno i beneficiari del Reddito di cittadinanza nel percorso di reinserimento lavorativo da seguire per ricevere l’assegno, subisce un rinvio di due mesi. Risultati Concorso Navigator 2019: slittamento ad agosto Le graduatorie in cui rientreranno i 5.600 vincitori del Concorso per Navigator arriveranno più tardi del previsto; ...

Concorso navigator 2019 : prima prova a Roma - il calendario per cognome : Concorso Navigator 2019: prima prova a Roma, il calendario per cognome Concorso Navigator 2019: dopo l’ok al reddito di cittadinanza sta per realizzarsi un altro dei passaggi chiave del percorso progettato dal Governo. Ovvero la individuazione delle figure che dovranno favorire l’incontro tra offerta e domanda di lavoro. Forse una delle sfide più difficili insite nel provvedimento previsto dal Governo Conte, caposaldo del decreto ...

Concorso navigator : il test si terrà alla Fiera di Roma - un punto per le risposte corrette : I poco più di 53mila candidati preselezionati sosteranno il test selettivo per diventare navigator nei giorni di martedì 18 (inizieranno i candidati il cui cognome ha inizio con la lettera C, estratta alla presenza della Commissione di Vigilanza), mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, in sessioni distinte. Il test selettivo costituito da 100 domande a risposta multipla, da concludere in 1 ora e 40 minuti, mira a selezionare 2980 navigator, il cui ...

Concorso navigator : probabili graduatorie ufficiali entro fine giugno : Tutto è pronto per il maxi-Concorso che andrà a selezionare 2980 navigator, le nuove figure professionali con contratto di collaborazione fino al 30 aprile 2021 che affiancheranno i Centri per l'Impiego nel selezionare le offerte di lavoro ritenute congrue da proporre ai beneficiari del reddito di cittadinanza. I navigator dovranno essere importanti intermediari tra le aziende e i soggetti da inserire o reinserire nel mercato del lavoro. La ...

Concorso navigator : pubblicati gli elenchi degli ammessi ai test selettivi : Giovedì 30 maggio sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova selettiva per il Concorso per la selezione di 3000 Navigator. I Navigator, lo ricordiamo, affiancheranno i centri per l'impiego per la ricerca del lavoro ai beneficiari del reddito di cittadinanza. La prova sarà costituita da un quiz a risposta multipla di 100 domande: il test dovrà essere compilato nel tempo massimo di 100 minuti e si svolgerà in ...