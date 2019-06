Con CasaPound il governo ha dimostrato tutta la sua debolezza morale agli occhi dei

Roma - immobile occupato da CasaPound : per la Corte dei Conti un danno da 4 - 6 milioni allo Stato : Secondo i giudici, che imputano le mancate entrate a 9 dirigenti del Demanio e del Miur, si tratta di un vero e proprio "esproprio"

Corte dei Conti : "Dall'occupazione della sede di CasaPound un danno allo Stato di 4 - 6 milioni di euro" : L’occupazione del palazzo diventato da 15 anni sede di CasaPound a Roma ha comportato un danno alle casse dello Stato di 4 milioni e 600 mila euro. La cifra è stata calcolata dai magistrati della Corte dei Conti della capitale nell’invito a dedurre che rappresenta una sorta di chiusura delle indagini.A risarcire il danno erariale per omessa disponibilità del bene e mancata riscossione dei canoni dovranno essere nove ...

I Conti sospesi Con la giustizia del candidato di CasaPound : Lo strano caso di Simone Di Stefano, 43 anni, capolista di Cpi alle elezioni europee del 26 maggio. La sua fedina penale è immacolata malgrado 16 pagine di "carichi pendenti", con reati che vanno dal furto aggravato alla diffamazione a violenze e minacce a pubblico ufficiale. Ma...

Genova - antagonisti Contro il comizio di Casapound : il racContro della giornata tra lacrimogeni - cariche e sContri : Una giornata di disordine pubblico come non se ne vedeva dai tempi del G8 a Genova, con oltre 300 operatori di polizia in tenuta anti-sommossa per garantire la sicurezza del comizio conclusivo di Casa Pound in Liguria che alla fine vedrà la partecipazione di non più di una ventina di attivisti. Sei feriti tra i quali il giornalista di Repubblica Stefano Origone, pestato a sangue da un gruppo di poliziotti che gli hanno procurato un trauma ...

