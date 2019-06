Come funzionerà e a cosa servirà Libra | la moneta di Facebook

Clima - il Nobel per l’economia Nordhaus : accordi Come quello di Parigi “non hanno funzionato e non funzioneranno” : I protocolli volontari firmati sul Clima come quelli di Kyoto, Copenhagen e Parigi, “non hanno funzionato e non funzioneranno, perché sono imperfetti“. A dirlo, al lancio della sede di Milano dell’Europen Institute on Economics and the Environment (EIEE), il premio Nobel per l’economia 2018, William Nordhaus. Secondo il professore di Yale, infatti, “ci sono istituzioni internazionali volontarie, ma il messaggio ...

Call of Duty Modern Warfare e il cross play - ecco Come funzionerà : Si appresta a cavalcare la cresta dell'onda Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della saga sviluppato dai ragazzi di Infinity Ward che per la fine del 2019 hanno preparato i propri personalissimi fuochi d'artificio videoludici. Un passo indietro quello compiuto dallo studio di sviluppo, che, come si evince dall'assenza di un numero ad accompagnare il nome del gioco, vuole riportare la saga ai propri fasti e soprattutto con i piedi ...

Ecco Come funzioneranno i pagamenti digitali di WhatsApp tramite Global Coin : L'era dei pagamenti digitali su WhatsApp è sempre più vicina: Mark Zuckerberg registra in Svizzera una nuova azienda, Libra, e la possibilità di pagare tramite Global Coin in un battibaleno non è più un lontano miraggio. L'articolo Ecco come funzioneranno i pagamenti digitali di WhatsApp tramite Global Coin proviene da TuttoAndroid.

Rimborsi ai truffati dalle banche - Tria firma il decreto : Come funzioneranno : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha firmato il decreto che dà il via libera ai Rimborsi per i risparmiatori truffati dalle banche. Sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro in un fondo di indennizzo, ma i tempi di attesa potrebbero essere ancora lunghi. Bisognerà attendere la nomina di una commissione tecnica da parte del Mef e l'apertura del portale online della Consap.Continua a leggere

Arriva la lotteria degli scontrini - premi fino a 1 milione : Come funzionerà e come partecipare : La lotteria degli scontrini arriverà il primo gennaio 2020 e da allora i contribuenti, dando esplicito consenso e fornendo il codice fiscale, potranno partecipare all'estrazione di premi mensili fino a 10mila euro e di un maxi-premio annuale da un milione. Ecco come funzionerà la lotteria degli scontrini e come si potrà partecipare.Continua a leggere

