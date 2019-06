Come essere vincenti nello sport e nella vita

Huawei pensa a uno smartphone pieghevole in più punti : ecco Come potrebbe essere : Un nuovo brevetto di smartphone pieghevole depositato da Huawei richiama lo Xiaomi Mi Fold con schermo pieghevole in due punti mostrato un paio di mesi fa: quale delle due aziende arriverà prima nel rilasciare un telefono di questo tipo? L'articolo Huawei pensa a uno smartphone pieghevole in più punti: ecco come potrebbe essere proviene da TuttoAndroid.

Tra 80 anni le Alpi potrebbero essere molto diverse da Come le conosciamo : Ghiacciai italiani delle Alpi dei Tauri occidentali in 'ritirata'. E' un nuovo studio del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituti di scienze marine (Cnr-Ismar) e Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (Cnr-Isac) - pubblicato sul Journal of Glaciology, a stimare una forte riduzione di lunghezza, entro il 2100, dei ghiacciai del settore più settentrionale delle Alpi italiane (versante italiano dei Tauri occidentali), a cavallo con ...

Facebook con l’app Study paga per essere spiati. Ecco Come : Generalmente si parla di come non venire spiati dai siti, di come non dover sempre lasciare dati per essere rintracciati e di come tutelare i dati sensibili. In controtendenza arriva Facebook pronto a lanciare un’app che farà proprio l’opposto. Infatti per svincolarsi da tutti i problemi avuti fino ad oggi con la privacy dei propri utenti, il grande Social Network pagherà per poter accedere ai dati personali. Una vera e ...

La paura può essere bloccata e ‘dimenticata’ - italiani scoprono Come riuscirci nel cervello : Gli scienziati hanno scoperto che la paura e la sua memoria si formano non nell’ippocampo, come precedentemente pensato, ma nell’ipotalamo. Lo studio italiano è riuscito a bloccare e sbloccare la paura nei ratti e questo offre nuove speranze per chi soffre di ansia e disturbo post traumatico da stress: ecco perché.Continua a leggere

Nell'ultimo anno il numero di fotocamere montate sugli smartphone in media è aumentato in maniera considerevole e anche Sony ha deciso di seguire questo trend

Come Alfredino e Julen - bimbo di tre anni muore dopo essere caduto in un pozzo : Nel giorno dell'anniversario della tragica morte di Alfredino Rampi a Vermicino, avvenuta l'11 giugno 1981, una notizia analoga scuote il mondo e ricorda, a pochi mesi di distanza, il dramma...

Sara Gama - la capitana della Nazionale femminile di calcio insultata sui social : “Come fa a essere italiana?” : La Nazionale femminile di calcio ha fatto il suo esordio al Mondiale con una bellissima vittoria ma a macchiare il debutto delle azzurre sono stati gli insulti razzisti comparsi su Facebook e Twitter nei confronti di Sara Gama. La trentenne triestina capitana dell’Italia e della Juventus è stata vittima di offese nei commenti alla foto ufficiale pubblicata sulle pagine social ufficiali della Nazionale, che la ritrae in primo piano con una ...

I moderni smartphone Android sono esposti ad un nuovo tipo di attacco denominato "Tap 'n Ghost" che può indurre falsi tocchi delle dita. Ecco come

Rugby - Conor O’Shea : “I dettagli faranno la differenza. Siamo entusiasti Come sempre di essere qui” : Terminato stamane il primo raduno della Nazionale italiana di Rugby a Pergine Valsugana in preparazione alla Coppa del Mondo in programma in Giappone. Gli azzurri si erano radunati domenica e torneranno nella medesima località nell’ultima settimana di giugno. Queste le dichiarazioni al sito federale di Conor O’Shea: “Ho sottolineato ai giocatori e allo staff che il “capo” per giugno è Pete Atkinson, che coordina il lavoro dei ...

Manuale americano insegna Come essere genitori digitali : Eleonora Barbieri Nel sottotitolo, il Manuale di Jordan Shapiro, americano, professore di filosofia, esperto di competenze digitali e tecnologia nell'istruzione, è definito «indispensabile», e ci sarebbe subito da sospettare, però il titolo, Il metodo per crescere i bambini in un mondo digitale (Newton Compton, pagg. 320, euro 12) mette qualunque genitore di fronte a un tema che non può non affrontare con i propri figli. Di solito ...

Paolo Becchi e i minibot : Come funziona la moneta parallela (e perché può essere utile) : Mentre ormai non si parla più di uscire dall'euro, per fortuna il dibattito è ancora vivo sul ripristino parziale della sovranità monetaria. Un tema, tra l'altro, inserito nel contratto di governo con l'obiettivo di introdurre «titoli di stato di piccolo taglio» per pagare i debiti della pubblica am

La serie TV di Halo punta ad essere Come Game of Thrones ma senza alcun incesto : Uno show televisivo di Halo è in lavorazione con Pablo Schreiber (Orange is the New Black) nei panni di Master Chief. Microsoft ha grosse ambizioni per questo spettacolo e Kiki Wolfkill di 343 Industries ha recentemente dichiarato che lo show di Halo punta ad essere simile a Game of Thrones in qualche modo, riporta Gamespot.Wolfkill ha sottolineato nell'ultimo episodio del podcast AIAS Game Maker's Notebook che, come Game of Thrones, la serie ...

Che tempo che fa - il saluto boldriniano di Fabio Fazio a Rai 1 : "Come voglio essere considerato" : Ultima puntata di Fabio Fazio su Rai 1 con Che tempo che fa, quella di domenica 2 giugno. E il conduttore lo ricorda in apertura della puntata: "L'anno prossimo sembra che ci ritroveremo su Rai 2", ha affermato. La vicenda è nota: dopo mille polemiche ed attacchi politici, in primis da parte di Matt

Skinomi, che ha pubblicato un'immagine rendering di una pellicola protettiva pensata per il Google Pixel 4 e che ci mostra il suo presunto design frontale