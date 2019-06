Come cambiare password Instagram

Come cambiare password Spotify : Da qualche giorno avete notato dei movimenti abbastanza strani sul vostro account di Spotify e quindi adesso volete mettervi al sicuro modificando la chiave di accesso. In questa nuova guida odierna, dunque, andremo a scoprire leggi di più...

Come scambiare file tra PC Linux con Transporter : Alcune volte potrebbe capitare di dover trasferire alcuni dati dal PC desktop al portatile da utilizzare in viaggio. Se usate Linux Come sistema operativo su entrambe le macchine, allora questa nuova guida odierna, intitolata “Come leggi di più...

Come cambiare font su Android : Dato che volete dare una svecchiata al vostro dispositivo, cercate alcuni suggerimenti per modificare il carattere senza compiere operazioni particolari. All’interno di questa nuova guida odierna, dunque, vi spiegheremo nel dettaglio Come cambiare font su leggi di più...

Come «Vivere senza plastica» : una guida per cambiare il mondo : Compra meno vestiti ed evita i capi sinteticiPerché evitare i capi sinteticiConsigli per la lavatriceConsigli per la lavatriceEvita la plastica, quando possibileCome ridurre l'uso della plasticaCome ridurre l'uso della plasticaMai più senza borracciaScegli le cialde giusteÈ accaduto qualche anno fa. Will McCallum, attivista di Greenpeace Uk, ha chiamato a raccolta qualche centinaia di inglesi e ha chiesto loro chi fosse il responsabile ...

Come cambiare dimensione delle icone nella barra applicazioni in Windows 10 : Windows 10 offre la possibilità di personalizzare la barra applicazioni scegliendo tra icone piccole o icone grandi, ma se non siete convinti del risultato ottenuto è possibile seguire un altro metodo. In questa guida infatti leggi di più...

Come cambiare nome utente in Windows 10 : Durante la configurazione iniziale del vostro nuovo PC Windows, vi siete accorti di aver inserito delle credenziali errate e per questo ora cercate una guida che vi spieghi nello specifico Come cambiare nome utente in leggi di più...

Giorgia Meloni a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non è una città Come le altre. Il voto a Fdl può cambiare l'Italia» L'intervista integrale : Pensa che l'autonomia regionale porterebbe ad un'Italia di serie A e una di serie B? Ne ha parlato con Salvini? «Ho parlato con Salvini di questo tema diverse volte, anche quando...

Giorgia Meloni ospite a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non può essere trattata Come una città qualunque - Lega e M5S sono agli stracci - il voto a FdI alle elezioni può cambiare l'Italia. Saremo la seconda forza del centrodestr : Giorgia Meloni ospite nella redazione di Leggo è stata intervistata dal direttore Davide Desario in vista delle elezioni Europee. La leader di FdI è candidata come capolista in...

Giorgia Meloni ospite a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non può essere trattata Come Bagnacavallo - Lega e M5S sono agli stracci - il voto a FdI alle elezioni può cambiare l'Italia. Saremo la seconda forza del centrodestra» : Giorgia Meloni ospite nella redazione di Leggo è stata intervistata dal direttore Davide Desario in vista delle elezioni Europee. La leader di FdI è candidata come capolista in...

Giorgia Meloni ospite a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non può essere trattata Come Bagnacavallo - Lega e M5S sono agli stracci - il voto a FdI alle elezioni può cambiare l'Italia. Saremo la seconda forze del centrodestra» : Giorgia Meloni ospite nella redazione di Leggo è stata intervistata dal direttore Davide Desario in vista delle elezioni Europee. La leader di FdI è candidata come capolista in...

(JD) Come può cambiare la Juventus con Antonio Conte : Juventus – Massimiliano Allegri sembra ormai destinato a lasciare la panchina bianconera. Nelle ultime settimane si parla tanto di Conte, Guardiola o Deschamps, tutti obiettivi bianconeri ma che per diverse ragione ancora non hanno trovato conferma. L’ipotesi più avanzata sarebbe quella del ritorno del tecnico Leccese anche se l’Inter sta trattando per portarlo a Milano. […] More

Come scambiare denaro tra utenti Hype : Una delle funzioni più interessanti all’interno dell’applicazione di Hype è sicuramente quella relativa alla possibilità di scambiare denaro in maniera rapida e conveniente una qualsiasi somma di denaro tra utenti che dispongono della stessa piattaforma. leggi di più...

Gli elettori vogliono cambiare - anche se non sanno cosa e Come : La scienza demoscopica ha molto affinato col tempo i suoi strumenti, ma il margine di imprevedibilità resta molto alto. Da un punto di vista filosofico, si potrebbe dire che ciò è un bene: significa ...

Come cambiare la tastiera su iPhone e iPad : Da qualche anno ormai non si sente più dire che iOS sia troppo limitato e poco personalizzabile e questo perché Apple, con i continui aggiornamenti, non ha mai smesso di aggiungere funzionalità e migliorare l’esperienza leggi di più...