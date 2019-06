Clienti Iliad | ho Mobile vi sta cercando | la sua offerta per voi ora costa 6 | 99 euro

Iliad compie un anno e regala gadget ai suoi Clienti - intanto ecco una mappa della sua rete : In occasione del suo primo comple anno in Italia, Iliad regala ai nuovi clienti alcuni gadget , come adesivi e magliette. Nel frattempo è stata pubblicata una mappa dettagliata della rete proprietaria dell'operatore. L'articolo Iliad compie un anno e regala gadget ai suoi clienti , intanto ecco una mappa della sua rete proviene da TuttoAndroid.

Impossibile cambiare offerta per i già Clienti Iliad : il limite perdura : Che Iliad sia stata una rivoluzione non c'è ombra di dubbio, anche se ancora molti passi dovrà fare per colmare il gap rispetto ai provider telefonici che operano in Italia ormai da svariati anni. Come riportato da 'mondomobileweb.it', ai già clienti non è ancora stata data l'opportunità di cambiare offerta con una delle altre disponibili in catalogo, né di attivare opzioni aggiuntive circa il traffico dati. Non esistono offerte winback (quelle ...