(Di martedì 18 giugno 2019) Anche se non è più in bicicletta, il Diablo è sempre il Diablo. E’ unanalitico e schietto quello che intervistiamo nelle settimane di mezzo a cavallo fra il Giro d’e ilde. L’asso del pedale lombardo analizza il momento dopo la corsa Rosa e prova a dare una sua lettura del futuro per il movimentono, senza dimenticare un’istantanea su Carapaz,e Froome. La prima cosa che le chiedo è sul Giro d’appena concluso: che opinione s’è fatto della Corsa Rosa? “E’ stato un Giro dove s’è visto pochissimo, se non per l’azione di Carapaz che di fatto gli ha consentito poi, con un’ottima gestione successiva, di portarsi a casa il trionfo finale.è stato un altro che ha cercato di fare qualcosa, come ha dimostrato la classifica generale, dopodiché si sono visti gli ...

OA_Sport : Claudio Chiappucci: “In Italia non c’è nessuno dietro Nibali. Vincenzo al Tour de France ci proverà” -