Cinema America | identificati quattro aggressori

Sono stati identificati alcuni degli aggressori dei ragazzi del “Cinema America” - a Roma : Sono state identificate quattro delle circa dieci persone che nella notte tra sabato e domenica avevano aggredito a Roma quattro ragazzi che indossavano delle t-shirt del “Cinema America”, un ex cinema abbandonato del quartiere Trastevere, che da alcuni anni è stato

Identificati 4 aggressori ragazzi del Cinema America : Sono stati Identificati quattro presunti responsabili del gruppo di picchiatori che sabato notte in pieno centro di Roma ha aggredito con calci e pugni alcuni ragazzi perche' avevano la maglietta 'antifascista' del Cinema America: si tratta di quattro maggiorenni, tutti tra i 22 e i 23 anni, che dai primi accertamenti della Polizia e dei Carabinieri sarebbero vicini agli ambienti dell'estrema destra romana e che sono stati portati in questura ...

Roma - presi quattro aggressori degli attivisti del Cinema America : Aurora Vigne I quattro ragazzi di vent'anni sono stati aggrediti il 15 giugno scorso a Trastevere da un gruppo di 30enni proprio perché indossavano la maglietta del Cinema America Gli investigatori della Digos di Roma hanno identificato quattro autori dell'aggressione dell'altra sera a danno di quattro ragazzi che indossavano la maglia del Cinema America. La loro identità non è ancora stata resa nota. La ricostruzione I quattro ...

Roma - presi a botte perché indossavano la maglietta del Cinema America : identificati 4 aggressori : Le indagini della Digos scattate subito dopo il pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Trastevere perchè indossavano "magliette antifasciste". Le vittime avevano la t-shirt dell'associazione che proietta film nelle piazze del centro e delle periferie

