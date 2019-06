Cinema America | identificati quattro aggressori dei ragazzi a Trastevere

Aggressione Cinema America - identificati dalla Digos i quattro presunti aggressori : quattro persone ritenute responsabili dell’Aggressione ai ragazzi che indossavano le magliette del cinema America avvenuta sabato sera a Trastevere sono stati identificati dalla Polizia. Le indagini sono state condotte dalla Digos della questura di Roma. Il 15 giugno scorso quattro giovani sono stati circondati e picchiati perché indossavano la maglietta del cinema America ritenuta dagli aggressori “un simbolo antifascista”. Il più ...

Fermati 4 aggressori degli attivisti del Cinema America : Svolta nelle indagini sul gruppo che ha aggredito due attivisti dell’associazione culturale

Roma - la Digos indentifica gli aggressori del Cinema America : interrogatori e perquisizioni in corso : La Digos di Roma non ha dubbi. Sono stati identificati gli autori del pestaggio dei ragazzi militanti del Cinema America. Gli aggressori, almeno 4, hanno un nome e un cognome e, soprattutto,...

Cinema America - c'è una lista di sospetti : si indaga sugli estremisti di destra di piazza Cavour : Per adesso sono solo sospettati. Una lista, con nomi, cognomi e foto segnaletiche, che è stata sottoposta a due delle vittime dell'aggressione di sabato notte a Trastevere. Alcune di...

Attori e registi uniti per il Cinema America : La vicinanza del mondo dello spettacolo e non solo per l'aggressione di sabato a Trastevere Valerio Colantoni, uno dei ragazzi aggrediti sabato sera a Trastevere, ha esporto denuncia. Questo è il messaggio dal profilo ufficiale dei ragazzi del Cinema America che dal 1 giugno stanno illuminando la capitale ...

Il ragazzo aggredito parla dopo l'operazione : "Denuncerò chi mi ha picchiato con la maglietta del Cinema America" : “Non appena mi dimetteranno andrò subito a sporgere denuncia e lo farò indossando la maglietta del Cinema America!”. Ringrazia tutti per la solidarietà ricevuta in questi giorni Davide Habib, uno dei quattro ragazzi aggrediti nella notte tra sabato e domenica a Trastevere perché indossava la maglietta del Cinema che anima il centrale quartiere capitolino. Habib ha subito la frattura scomposta del ...

Jeremy Irons al Cinema America in solidarietà dei ragazzi aggrediti di Roma - : Fonte foto: La PresseJeremy Irons al Cinema America in solidarietà dei ragazzi aggrediti di Roma 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dall'evento a cui ha preso parte il celebre attore nella Capitale

Cinema America - Jeremy Irons : “Ricordiamoci l’umanità - cioè che è accaduto 70 anni fa non torni a gettare i semi” : L’attore premio Oscar Jeremy Irons, ospite ieri sera delle proiezioni in piazza del Piccolo America, ha indossato la maglia amaranto simbolo del Cinema America Occupato. Un gesto fatto in solidarietà ai quattro ragazzi aggrediti sabato notte perché indossavano una t-shirt uguale, ritenuta dagli aggressori “simbolo antifascista“. “Dobbiamo far capire – ha detto – che questa emergente violenza politica non fa ...

PICCHIATI RAGAZZI DEL Cinema America - 'ANTIFASCISTI'/ Jeremy Irons al loro fianco : Quattro RAGAZZI PICCHIATI a Trastevere, Roma, per maglietta CINEMA AMERICA: 'toglietela, siete antifascisti'. Centinaia di messaggi di solidarietà.

Nessuno dà la “colpa” del pestaggio del Cinema America a Salvini : è lui che se la prende : (foto: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images) Mettiamola giù semplice. I ragazzi del Cinema America, un’associazione che da anni organizza una rassegna Cinematografica gratuita ormai nota in tutto il mondo in tre diversi luoghi di Roma, hanno un’altra idea di città. E senza dubbio anche un’altra idea di società. La loro storia avvincente è iniziata nel 2012 con la mobilitazione per salvare lo storico Cinema America a Trastevere: poi il lavoro del ...

Picchiati per maglietta Cinema America 'antifiascisti'/ Roma - assalto premeditato : Quattro ragazzi Picchiati a Trastevere, Roma, per maglietta Cinema America: 'toglietela, siete antifascisti'. La denuncia di una delle vittime.

Aggrediti a Trastevere “Levati subito la maglietta del Cinema America - siete antifascisti” [video] : Un Paese allo sbando. In questa atmosfera un gruppo di dieci ragazzi a volto scoperto, ha pestato 4 ragazzi a Trastevere, noncuranti delle conseguenze e del Commissariato di Polizia sulla stessa strada. “Levati subito la maglietta del cinema America, siete antifascisti, ve ne dovete andare via“, così’ è iniziato tutto contro un ragazzo di vent’anni che si trovava in via di San Francesco a Ripa, a pochi metri da piazza ...

Jeremy Irons indossa la maglietta del “Cinema america” in solidarietà dei ragazzi aggrediti : Non solo la solidarietà dei politici, dal premier Giuseppe Conte al ministro dell’Interno Matteo Salvini, ma anche quella di Jeremy Irons. Dopo che il 16 giugno a Roma quattro ragazzi di vent’anni sono stati presi a pugni, bottigliate e testate da una decina di persone soltanto perché indossavano la maglietta del “Cinema america”, l’attore premio Oscar nel 1991 ha deciso di indossarla per parlare davanti alla folla ...

"La prossima volta prendetevela con me". Edoardo Leo difende i ragazzi pestati del Cinema America : “Facciamo così. La prossima volta prendetevela con me”. Senza giri di parole, l’attore Edoardo Leo dice la sua sulla vicenda dell’aggressione di Trastevere, che ha visto protagonisti quattro ragazzi pestati ieri sera dopo aver trascorso la serata al Cinema America.L’attore romano ha accompagnato il messaggio con una foto in cui indossa proprio la maglia del Cinema America, quella che ha scatenato la reazione ...