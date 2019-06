Ciclismo | Samuele Manfredi visita la squadra dopo il brutto incidente Il giovane è in

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019) Prosegue la ripresa di, il ciclista 19enne che lo scorso 10 dicembre era rimasto vittima di un bruttissimo trauma cranico (era stato investito da un'automobile mentre si stava allenando nei pressi di Pietra Ligure). Ilera rimasto in coma farmacologico per oltre un mese, rispondendo comunque ai medici e aprendo gli occhi all'inizio di quest'anno. L'atleta è poi uscito dall'ospedale e ha continuato il suo percorso di riabilitazione, ieri ha fattoalla sua(la Groupama continental) al Giro d'Italia Under 23 che si sta disputando proprio in questi giorni.era in carrozzina e il ritorno in bicicletta è ancora molto lontano ma passopasso sta recuperando tutte le sue forze.

