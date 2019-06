Ciclismo | Froome pronto a lasciare il reparto di terapia intensiva | gli aggiornamenti

sportfair

(Di martedì 18 giugno 2019) Nella giornata di sabato il corridore britannico lascerà ildi, rimanendo però ricoverato all'ospedale di Saint-Etienne Chrissi appresta aildidell'ospedale di Saint-Etienne, dove è stato ricoverato mercoledì scorso subito dopo la tremenda caduta che lo ha visto protagonista prima della crono del Giro del Delfinato. Il corridore britannico sabato verrà trasferito in un altrodel nosocomio francese, dove continuerà a curarsi finché non verrà dimesso. A riferirlo sono fonti mediche dell'AFP, nello stesso giorno in cui il compagno di squadra Thomas è caduto al Giro di Svizzera facendosi male alla spalla destra. Trasportato in ospedale, le sue condizioni sono al momento stabili, ma anche per lui il Tour potrebbe essere in forse.

