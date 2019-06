Chiara Ferragni sulla gaffe del costume della De Lellis | ' Storia di 24 ore | la apprezzo'

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) Dopo qualche giorno di silenzio,ha deciso di dire la suache avrebbe fatto e di cui tutto il web ha parlato recentemente. Ad Alberto Dandolo che l'ha bonariamente rimproverata per aver fatto pubblicità al brand di Giulia Decon una foto apparsapagina di "The Blonde Salad" per pochi minuti, l'influencer ha fatto sapere che lei apprezza la collega e che la Stories si è automaticamente cancellata dopo 24 ore. Lasmentisce Dandolo su Instagram Per giorni si è parlatofoto che è comparsa per errorepagina Instagram del brand diFerrragni: "The Blonde Salad", infatti, ha pubblicizzato per pochi minuti uno dei bikinilinea di Giulia De. Se la romana si è detta contenta del gesto forse fatto volontariamente dalla collega, quest'ultima è rimasta in silenzio fino a poche ore fa. Sul profilo di Alberto Dandolo (che ...

infoitcultura : Fedez malato?/ 'Piccola anomalia': il messaggio di Chiara Ferragni - mastervmware : Chiara Ferragni foodblogger al contrario: chiede cosa ha finito di mangiare, indovina Lady Facchinetti: - yewfoundme : Must be nice to be Chiara Ferragni ?????? -