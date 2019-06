«Chi vuole guarire i gay non riconosce la scienza Come i terrapiattisti»

Pure il Piemonte vuole l'autonomia E Chiederà tutti i poteri. Esclusivo : Non solo Veneto e Lombardia. Non solo Luca Zaia e Attilio Fontana. Anche il Piemonte di Alberto Cirio, che ha appena varato la nuova giunta dopo la vittoria contro Sergio Chiamparino del 26 maggio, si prepara a chiedere al governo l'autonomia regionale. Secondo... Segui su affaritaliani.it

Di Maio sfida Salvini su ipotesi rimpasto : “Se la Lega lo vuole lo dica Chiaramente” : Il vicepremier M5S Luigi Di Maio sbotta e replica a Salvini: "Preferisco parlare dei problemi degli italiani, non di poltrone, la gente non ne può più. Se vogliono qualcosa lo chiedano, altrimenti chiudiamo questa storia e tutti felici e contenti", ha detto rispondendo ad una domanda di Huffpost.Continua a leggere

"Se la Lega vuole il rimpasto ce lo Chieda" : “Se la Lega vuole qualcosa lo chieda, non ci giri intorno lasciando intendere una volta una cosa, una volta l’altra”. Luigi Di Maio risponde alla domanda di Huffpost mettendo le carte in tavola: il Movimento 5 stelle non vuole il rimpasto, non è nella sua agenda delle prossime settimane. Se sono gli alleati a volere fare un tagliando a nomi e ruoli nell’esecutivo escano allo scoperto. “Preferisco parlare dei ...

Chi vuole scatenare una guerra nello stretto di Hormuz : In mancanza di mediatori internazionali e in assenza dell’Onu, forse l’Europa potrebbe aprire canali di dialogo prima della prossima scintilla. Leggi

L’Eurogruppo è Chiaro : Italia deve passare dalle parole ai fatti se vuole evitare la procedura : Dalla riunione dell'Eurogruppo conclusasi in nottata emerge un messaggio chiarissimo: ok al dialogo, ma l'Italia deve passare dalle parole ai fatti per evitare la procedura d'infrazione sul debito pubblico. I ministri delle Finanze sostengono quando affermato dalla Commissione: "Ci servono più dati, più impegni, fatti e misure necessarie, perché alla fine le regole sono regole e i conti devono tornare", afferma Moscovici.

Grandi navi via da Venezia - Toninelli vuole spostarle a Chioggia : Prime indicazioni su quali obiettivi avrebbe il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’opera colossale bloccherebbe il deposito di Gpl a Chioggia odiato dai Cinquestelle. Un decreto già pronto...

De Laurentiis vuole Lozano e James Rodriguez. Pronti 100 milioni per Chiudere : Il Napoli è intenzionato a chiudere sia l’affare Lozano che quello James Rodriguez. Un doppio colpo che garantirebbe alla squadra di Ancelotti una marcia in più nel confronto con la Juve per la prossima stagione. Il mister ha preparato la fionda e vuole colpire duro l’avversaria e per farlo ha necessità di rinforzare alcuni reparti con calciatori di qualità ed esperienza. In pratica, Aurelio De Laurentiis dovrà avere a disposizione, ...

Conte (LeU) vs Salvini : “Vuole schedare i giudici?”. “Stupito che si possa amministrare giustizia se si è sChierati” : “Invito questo giudice a candidarsi alle prossime elezioni per cambiare le leggi che non condivide” aveva detto Matteo Salvini riferendosi alla giudice Luciana Breggia rea, secondo il ministro dell’Interno, di essersi “opposta” alle politiche del governo in materia di sicurezza (una sentenza della magistrata del Tribunale di Firenza aveva escluso il Viminale dal giudizio sull’iscrizione anagrafica di un ...

Ramy - Adam e quella cittadinanza ricevuta da Chi non li vuole italiani : Il bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoGliel’hanno data. Dopo tre mesi di discussioni, litigi e retromarce. Ramy Shehata, egiziano, e Adam El Hamami, marocchino, riceveranno la cittadinanza italiana per meriti straordinari. Più che straordinari: i due 13enni nati in Italia erano riusciti a sventare a Crema il dirottamento dell’autobus su cui viaggiavano assieme a 49 compagni della ...

Tria vuole compromesso con Ue. Juncker : «L'Italia risChia procedura per anni» : Un compromesso finale con l'Ue sulla procedura per deficit eccessivo, magari quando il vertice dei leader europei dirà la parola finale sul meccanismo avviato dalla Commissione europea:...

FREDERIC MASSARA/ Chi è il ds allievo di Walter Sabatini che Maldini vuole al Milan : FREDERIC MASSARA, il profilo del direttore sportivo che Paolo Maldini vuole portare al Milan: i talenti scoperti negli anni scorsi.

Csm - maggioranza in bilico : ecco perché la corrente di Ferri non vuole le dimissioni di Chi ha incontrato Lotti : Una questione di poltrone. Dietro lo scontro senza precedenti che ha spaccato il Consiglio sdella magistratura negli ultimi giorni c’è soprattutto questo: la lotta per le sedie a Palazzo dei Marescialli. L’organo di autogoverno della magistratura è mutilato ormai da dieci giorni, cioè dall’autosospensione di quattro componenti togati. Un quinto, invece, si è già dimesso: è Luigi Spina di Unicost, la corrente di centro, indagato ...

Albania - Socialisti al governo Chiedono le dimissioni presidente della Repubblica : ‘Vuole annullare elezioni Amministrative’ : La maggioranza socialista di governo in Albania ha annunciato l’avvio delle procedure per la rimozione del presidente della Repubblica, Ilir Meta. Il sottosegretario per le relazioni con il Parlamento del Partito Socialista, Elisa Spiropali, ha spiegato che alla base della decisione dei politici guidati dal premier Edi Rama c’è la scelta del Capo dello Stato di annullare le elezioni amministrative in programma per il 30 giugno. Per ...