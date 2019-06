Chi sono i 50 mila candidati che vogliono diventare navigator 

agi

(Di martedì 18 giugno 2019) Nei prossimi tre giorni oltre 50personeattese alla Fiera di Roma per partecipare al mega concorso che selezionerà quasi 3navigator. La figura, nata con il reddito di cittadinanza, andrà ad affiancare i centri dell'impiego nell'individuazione di un lavoro per i beneficiari del sussidio. Le chance nonmolte: secondo l'Anpal, l'Agenzia per le politiche attive - società pubblica interamente partecipata dallo Stato italiano -attesi 53.907per 2.980 posti. In pratica sarà assunto un candidato su 18. Unico requisito richiesto, la laurea. Ma cosa fa e quanto guadagna un navigator? “Il navigator - spiega l'Antal - sarà la figura centrale dell'assistenza tecnica fornita ai Centri per l'Impiego per l'introduzione del reddito di cittadinanza”. Il suo mandato scadrà il 30 aprile 2021 mentre il compenso lordo annuo, riporta La Stampa, è di ...

