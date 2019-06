C’è una guerra commerciale anche tra Stati Uniti e India

Una reunion di Friends tra ragazze C’è stata - per il compleanno di Courteney Cox - ed erano tutte bellissime (foto) : Nei giorni in cui non si fa altro che parlare di una potenziale reunion di Friends dopo le dichiarazioni di Jennifer Aniston e la netta bocciatura dell'ipotesi da parte della creatrice della serie Marta Kauffman, una piccola reunion in realtà c'è già stata per il compleanno di Courteney Cox. L'interprete di Monica Geller nella storica serie tv che debuttò nel lontano 1994 ha compiuto 55 anni e ha festeggiato sabato 15 giugno insieme alle sue ...

Superenalotto : jackpot a 170 milioni di euro ma per il 6 C’è solo una possibilità su 622 milioni : Dopo l'ultima estrazione, il montepremi della lotteria del Superenalotto ha raggiunto quota 169,9 milioni di euro. Si tratta della seconda cifra di sempre per questa lotteria e attualmente la più alta in assoluto il palio al mondo. Le possibilità di vincita però restano decisamente molto poche.Continua a leggere

Ritiro Italia U21 - C’è una donna nel letto di Moise Kean… ma è Zaniolo : i social impazziscono [VIDEO] : Che ridere con Kean e Zaniolo nella camera del Ritiro della Nazionale Italiana di calcio U21: scene esilaranti Dopo la delusione della Nazionale U20 maschile di calcio, gli appassionati del pallone si apprestano a seguire le gesta dei giovani dell’U21: tantissimi talenti saranno in campo con la casacca azzurra per dimostrare ciò di cui sono capaci, dopo averlo già fatto anche durante la stagione 2018-19 di Serie A. Tra coloro che ...

Esplosione Gela - C’è una vittima : morta Tiziana Nicastro - era in condizioni disperate : A otto giorni dallo scoppio della bombola al mercato rionale a Gela si registra una vittima. È morta a Palermo Tiziana Nicastro, quarantaduenne mamma di tre figli. La donna si trovava al mercatino per fare qualche acquisto quando è stata travolta dalla fiammata sprigionata dal camioncino che vendeva polli allo spiedo.

Rifiuti tossici nei terreni - dopo l’inchiesta di Fanpage C’è solo una richiesta da fare : Basta. Non è possibile che nessuno intervenga per evitare che i terreni agricoli destinati a produrre cibo per la nostra tavola siano sempre più contaminati da Rifiuti, anche tossici. Non si può continuare a restare in silenzio quando ogni giorno la stampa riporta nuovi casi in cui si scopre che – nascondendosi dietro lo schermo di pratiche consentite, quali fertirrigazione, compostaggio e utilizzazioni di fanghi da depurazione – ...

C’è una tregua tra il governo siriano e i ribelli a Idlib - dove si combatte da sei settimane : Il governo siriano e le forze ribelli hanno accettato una tregua nella provincia di Idlib, l’unica ancora in mano ai ribelli e che il presidente siriano Bashar al Assad sta cercando di riconquistare in un’offensiva durata sei settimane, con l’aiuto

Almeno 200 persone sono state arrestate in Russia per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata : tra loro C’è anche Alexei Navalny : Almeno 200 persone sono state fermate oggi a Mosca, in Russia, per aver partecipato alla manifestazione di protesta organizzata dopo l’arresto (nel frattempo revocato, con la chiusura del caso aperto nei suoi confronti) del giornalista Ivan Golunov. La manifestazione era

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore : su Canale 5 C’è una nuova “stagione delle ciliegie” : Ozge Gurel C’è un grosso déjà vu nel pomeriggio estivo di Canale 5. Lunedì scorso è partita la telenovela Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore e al pubblico sarà sembrato di tornare indietro di qualche anno, precisamente a quando nel giugno del 2016 debuttò nella stessa collocazione Cherry Season – La Stagione del Cuore, di cui la nuova sembra praticamente la fotocopia. Bitter Sweet- Ingredienti d’amore: una ...

Bitter Sweet- Ingredienti d’amore : su Canale 5 C’è una nuova “stagione delle ciliegie” : Ozge Gurel C’è un grosso déjà vu nel pomeriggio estivo di Canale 5. Lunedì scorso è partita la telenovela Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore e al pubblico sarà sembrato di tornare indietro di qualche anno, precisamente a quando nel giugno del 2016 debuttò nella stessa collocazione Cherry Season – La Stagione del Cuore, di cui la nuova sembra praticamente la fotocopia. Bitter Sweet- Ingredienti d’amore: una ...

C’è un’anomalia sotto il più grande cratere sulla Luna : (foto: Nasa/Goddard Space Flight Center/University of Arizona)) Cosa c’è nelle profondità al di sotto del più grande cratere della Luna? A scoprirlo sono stati i ricercatori della Baylor University, che sulle pagine di Geophysical Research Letters, raccontano di aver appena identificato una misteriosa ed enorme massa di materiale sotto il bacino Polo Sud-Aitken, un enorme cratere meteorico di circa 2500 chilometri di diametro che si trova ...

Non C’è pace per Amanda Bynes - l’attrice di Una ragazza e il suo sogno denunciata dopo la riabilitazione : Amanda Bynes, l'attrice di Una ragazza e il suo sogno ed Hairspray nonché protagonista della serie tv Le cose che amo di te, continua ad avere problemi di salute mentale che ora stanno avendo anche strascichi giudiziari. dopo aver iniziato a recitare a soli sette anni, diventata famosa in tenera età, come molte baby star ha dovuto affrontare periodi difficili, passando attraverso il tunnel della tossicodipendenza, affrontando la depressione ...

C’era una volta un clandestino - storia di Eltjon Bida : dal barcone al primo romanzo. “Ma ora l’Italia è arrabbiata” : Era il 9 febbraio del 1991. Il crollo della statua di Enver Hoxha segnava l’inizio della caduta del regime comunista in Albania e dava il via alla grande fuga verso l’Italia. Fu il primo arrivo di massa di immigrati nel nostro paese: il 7 marzo in 27mila raggiunsero Brindisi, l’8 agosto il mercantile Vlora approdò a Bari con altre 20mila persone. Viaggi della speranza ai quali si affidò anche Eltjon Bida, arrivato in Italia nel 1995, a ...

Scrive “Sbirri morti” su un muro - ma alle sue spalle C’è una volante della polizia : Un giovane riminese è stato sorpreso dalla polizia mentre Scriveva su un muro della città romagnola: "Sbirri morti, 10 100 1000 sbirri morti".Continua a leggere

GRAFICO – CdS già inserisce James Rodriguez nello schema di Ancelotti : C’è una posizione adatta a lui : James Rodriguez nello schema di Ancelotti L’edizione odierna del Corriere dello Sport, parla di James Rodriguez del Real Madrid che piace al Napoli e pensando allo schema di Ancelotti, il quotidiano inserisce il giocatore facendo notare che potrebbe ricoprire diverse posizioni: “James Rodriguez, volendo, può sistemarsi nell’area di competenza di Callejon, per andare a chiudere poi con il suo piede preferito, avendo qualità di ...