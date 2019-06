Casa Bianca | il portavoce di Salvini | “Passiamo di qui” | ma l’ambasciatore | “No | non si

Donald Trump ha annunciato che Sarah Huckabee Sanders - portavoce della Casa Bianca - si dimetterà a fine mese : Il presidente USA Donald Trump ha annunciato che Sarah Huckabee Sanders, portavoce della Casa Bianca, si dimetterà alla fine del mese. Trump dice anche di averla esortata a candidarsi come governatrice dell’Arkansas. After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee

Petroliere in fiamme nel Golfo dell'Oman. «Una colpita da siluro». La Casa Bianca valuta la situazione : Giallo nel Golfo dell'Oman: due Petroliere a fuoco. La Quinta Flotta della Marina americana, infatti, ha fatto sapere di aver prestato assistenza a due Petroliere, rispondendo a due richieste. I...

Si infiamma la corsa alla Casa Bianca per il 2020. Trump : “Pronto a ricevere un aiuto straniero” : A due anni dalle elezioni del 2020 si infiamma la corsa alla Casa Bianca. Il presidente Donald Trump si è detto pronto ad accettare da una potenza straniera eventuale materiale compromettente sul suo rivale, sostenendo che non si tratta di un’azione illegale e che non sarebbe tenuto a chiamare l’Fbi. «Penso che vorrei sentire, non c’è nulla di sbag...

Casa Bianca : muore la quercia simbolo d’amicizia tra Francia e Stati Uniti : Il presidente francese Emmanuel Macron ha minimizzato la notizia della morte dell'”albero dell’amicizia” annunciando che ne invierà un’altra a Donald Trump, la quercia era stata piantata davanti alla Casa Bianca durante la sua visita nell’aprile del 2018. “Ne manderemo un altro, non è una tragedia – ha detto Macron all’emittente svizzera RTS – non trovate simboli dove non ce ne sono, il simbolo era il ...

Casa Bianca - lascia capo Cons.Economico : 04.52 Trump ha annunciato su Twitter che Kevin Hassett, presidente del Consiglio economico della Casa Bianca, lascerà "a breve" l'amministrazione. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che lo sostituirà dopo il suo rientro negli Usa. Nessuna spiegazione spiegazione è stata fornita per questo avvicendamento, ma Trump ha ringraziato Hasset per il suo "grande lavoro" e lo ha definito un "vero amico".

Si dà fuoco nel parco e passeggia vicino alla Casa Bianca : alla drammatica sequenza hanno assistito inorridite decine di persone che in quel momento si trovavano in zona o transitavano lungo la strada. Fortunatamente i tanti addetti alla sicurezza della zona sono subito intervenuti con un estintore ma l'uomo ha comunque riportato ustioni su oltre l' 85 percento del suo corpo. Sul luogo dell'accaduto sono accorsi in pochi minuti più di 70 agenti dei diversi corpi compresi gli ufficiali dei servizi ...

Usa - si dà fuoco davanti a Casa Bianca : Un uomo si è dato fuoco davanti alla Casa Bianca, a Washington, poco dopo le 12.20 (ora locale, le 18.20 in Italia). Lo ha dichiarato il Secret service americano. L'autore del gesto è stato immediatamente soccorso dalla polizia che ha spento le fiamme con un estintore. E' stato ricoverato. Non sono state rese note informazioni sulle sue condizioni di salute.

Usa - uomo si dà fuoco vicino Casa Bianca/ Video : trasportato in ospedale con ustioni : Usa, paura a Washington: uomo si dà fuoco vicino Casa Bianca, Video. trasportato in ospedale con ustioni: sul posto gli agenti del Secret Service.

Questi due rari cuccioli di tigre bianca adesso sono al sicuro in una nuova Casa : Due cuccioli di tigre bianca, una specie di tigre molto rara, sono stati trasferiti in uno zoo in Nicaragua dove troveranno altri esemplari di grandi felini speciali come loro. I piccoli hanno cinque mesi e si chiamano Osman e Halime e sono stati separati dai loro genitori, rimasti in uno zoo in Messico. Ecco cosa c'è da sapere su di loro.Continua a leggere

Casa Bianca - lasciano Knight e Destefano : 4.03 Shahira Knight e Johnny Destefano,come già annunciato,si dimetteranno lasciando scoperti due ruoli chiave della Casa Bianca. Knight, infatti, agli inizi di giugno, lascerà vacante la direzione degli Affari legislativi, di fatto il legame fra la Casa Bianca e Capitol Hill. Mentre Destefano, che darà il suo addio venerdì, è l'assistente del presidente Trump con delega alla supervisione di importanti dipartimenti, tra cui l'Office of ...

Huawei - Casa Bianca : 'Tregua di 90 giorni'/ Guerra Usa-Cina - sospese restrizioni : Huawei, Google rompe con l'azienda cinese dopo il bando di Donald Trump. La Guerra Usa-Cina rischia di coinvolgere anche iPhone.

Huawei - la Casa Bianca fa un passo indietro : restrizioni sospese fino ad agosto : Il gigante cinese era già sulla lista nera. Ma, a sorpresa, Washington ha allungato i tempi dell'applicazione del blocco. Che cosa potrebbe accadere a chi possiede un telefono Huawei

Casa Bianca fa mezzo passo indietro su Huawei. Ren Zhengfei : "Ci sottovalutate"" : Washington ammorbidisce la sua posizione contro Huawei e concede una tregua di 90 giorni al colosso cinese. Il Dipartimento del Commercio americano ha annunciato che parte delle restrizioni nei confronti dell’azienda inserita nella blacklist verranno sospese fino al 19 agosto. La decisione americana è stata presa per dare un periodo di transizione a tutti ed evitare disagi agli utenti. La sospensione del bando riguarda ...

Supergirl 4 - finale in Usa il 19 maggio : Lex Luthor ancora più malvagio alla Casa Bianca : Domenica 19 maggio andrà in onda negli Stati Uniti su The CW il finale della quarta stagione di Supergirl. L'episodio 4x22, dal titolo 'The Quest for Peace', vedrà il ritorno di Lex Luthor, dando a Supergirl un'ultima possibilità per affrontarlo. Nelle ultime settimane, la ragazza d'acciaio ha dovuto far fronte ai problemi causati dal celebre villain ma non si è confrontata con lui stesso. Nell'ultimo episodio i due saranno faccia a faccia per ...