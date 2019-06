Carolina Morace a SuperNews | “Al calcio femminile in Italia bisogna togliere il tetto

lanotiziasportiva

(Di martedì 18 giugno 2019), volto storico delno, ha rilasciato aalcune importanti dichiarazioni riguardo al Mondiale, al movimentono generale, ma anche ai suoi progetti per il futuro.Cosa manca al movimentono per raggiungere il top?ilsalariale e far venire le straniere più forti in. Questo farà vedere unancora più bello di quello che abbiamo ora. La cosa fondamentale è che si allarghi il numero delle bambine che decidono di giocare a.Può essere la Juventus la forza trainante del movimento del, o la spinta deve arrivare da altri? La Juventus sicuramente è una spinta trainante perché stanno lavorando bene, credono nele lo stanno spingendo molto. È ovvio però che servono altre persone: manager intelligenti, preparati e competenti che, come fatto da Michele ...

Andersinho_ITA : La tripletta di Cristiana #Girelli contro la Giamaica l'ha vista diventare la prima italiana a realizzare tre gol i… - mondiali_it : Tripletta Mondiale: Cristiana Girelli come Carolina Morace nel 1991 - Alemash2 : @SBurritos_ Carolina Morace insegnante di sostegno -