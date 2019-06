Carabiniere falciato in posto di blocco | oggi a Sulmona lutto cittadino e funerali di

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 18 giugno 2019) L'Aquila - "Con profonda commozione il sindaco, l'Amministrazione comunale e la Città ditutta partecipano al dolore della famiglia Anzini e dell' Arma dei Carabinieri per l'improvvisa scomparsa dell'Appuntato Scelto Emanuele Anzini, nostro con, deceduto in servizio la scorsa notte a Terno d'Isola (Lombardia)". Così, in una nota, l'amministrazione comunale dicomunica ila seguito della morte delEmanuele Anzini, di origini abruzzesi ma che lavorava da vent'anni in provincia di Bergamo. Anzini che avrebbe compiuto 42 anni domani, è stato travolto e ucciso a undi controllo a Terno d'Isola, da un automobilista risultato positivo all'alcoltest e arrestato, è accusato di omicidio volontario. "Siamo vicini alla famiglia di Emanuele in questo momento ...

Corriere : Il sacrificio del carabiniere falciato all’alt da un ubriaco - benedetto49 : Terno d’Isola, il sacrificio del carabiniere falciato all’alt da un ubriaco - egitto86 : RT @Corriere: Il sacrificio del carabiniere falciato all’alt da un ubriaco -