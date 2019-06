Cantina “Le Manzane” | una crescita costante delle bollicine | il Prosecco superiore Made

laragnatelanews

(Di martedì 18 giugno 2019) Non so voi, ma a me sopratutto in estate, oltre alle occasioni in cui si brinda e festeggia, piace sempre di più bere, che sia per un aperitivo o durante i pasti. Deve essere però uno di quei prodotti che rispondono a determinati requisiti di qualità, altrimenti poi la bella serata si trasforma in una notte con il mal di testa e bruciori di stomaco. Ci sono una quantità di prodotti a dir poco imbarazzanti, in commercio. Oggi invece vi racconto di unaItaliana, Trevigiana che ha fatto dei suoi vigneti, della tradizione e della qualità un vanto riconosciuto e riconoscibile. Ha ottenuto medaglie e apprezzamenti in tutto il Mondo e anche il Mercato interno ha risposto in maniera convincente. Una realtà che è Orgoglio per un’Italia che per le sue Eccellenze ancora si fa valere. LaLe Manzane con un fatturato ina due cifre, da oltre 35 anni è tra le ...

