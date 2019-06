Cani Sciolti | su Loft il docu-ritratto di Marcello Fonte | “Io | ladro di sogni dalle

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Si definisce “undi” perché lui, il suo l’ha rubato al fratello: diventare un attore. E’il secondo protagonista, dopo Morgan, di “” (da oggi su www.i.it e app), la serie in cui il regista Mimmo Calopresti e il giornalista Alessandro Ferrucci raccontano le storie di artisti senza briglie, di personaggi che non è possibile classificare dentro schemi prestabiliti. Dapprima idraulico, poi barbiere, ma anche muratore e poi barista: è questo il curriculum dell’attore calabrese prima di muovere i passi nel mondo del teatro. In seguito, il cinema e la televisione, ma il vero successo arriva nel 2018 grazie al regista Matteo Garrone che lo ha scelto come protagonista nel film “Dogman”, per il quale ha vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes come migliore attore. Nelsi racconta ...

