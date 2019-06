Camilleri ricoverato | l’ultimo bollettino medico | condizioni “stazionarie ma critiche”

Camilleri ricoverato : l’ultimo bollettino medico - condizioni stazionarie : “Le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri sono stazionarie ma permangono critiche. Il paziente è sempre ricoverato presso il Centro di rianimazione con supporto respiratorio meccanico e farmacologico al circolo, sedazione farmacologica di protezione, e monitorizzazione dei parametri emodinamici“: lo ha reso noto pochi minuti fa Roberto Ricci, direttore del reparto di cardiologia dell’ospedale Santo Spirito, dove lo ...

Camilleri ricoverato - i medici : «Condizioni critiche - attaccato alle macchine per respirare» ‘Forza maestro’ - l’affetto social : Lo scrittore siciliano, 93 anni, è stato rianimato dai medici al suo arrivo all’ospedale Santo Spirito a Roma. 20 giorni fa era caduto in casa e si era rotto il femore

Andrea Camilleri ricoverato - vergogna insulti social : “Andranno i migranti a vegliarlo” : Commenti aggressivi e offensivi nei confronti di Andrea Camilleri il giorno del suo ricovero all'ospedale Santo Spirito di Roma. A far infuriare gli utenti nei confronti dello scrittore siciliano, autore di romanzi gialli con al centro la figura di Salvo Montalbano, la polemica dei giorni scorsi tra lo scrittore e il vicepremier Matteo Salvini.Continua a leggere

Andrea Camilleri ricoverato - mentre il suo ultimo libro su Montalbano è primo in classifica : mentre è in ospedale al Santo Spirito di Roma in condizioni critiche dopo un arresto cardiaco, Andrea Camilleri è sempre al top della classifica dei libri più venduti nel nostro Paese. Con "Il cuoco dell'Alcyon", edito da Sellerio, lo scrittore siciliano ha raccontato un altro episodio della fortunata saga con protagonista il commissario Montalbano.Continua a leggere