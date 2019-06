Camilleri | condizioni critiche ma stabili Sui social si scatena l’odio

vanityfair

(Di martedì 18 giugno 2019) Le suerimangono, ma sono. Andrea, 93 anni, è ricoverato da ieri mattina all’ospedale Santo Spirito di Roma, per «problemi cardiorespiratori», un arresto cardiaco, e la prognosi, dopo la notte in rianimazione, è ancora riservata. Lo scrittore, «padre» di Montalbano, nonostante l’età ha una vita in pieno fermento: prima del malore, si stava preparando per lo spettacolo alle Terme di Caracalla, in programma per il 15 luglio: l’Autodifesa di Caino, un viaggio nella storia dei due fratelli, ricostruita però attraverso i testi ebraici e musulmani. Ad Antonio Sellerio aveva appena presentato tre nuove proposte per altrettanti libri, e stava preparando il nuovo episodio di Montalbano. L’Italia che lo ama soffre insieme alla sua famiglia e ai suoi tanti amici. Ma c’è una parte di pubblico che, proprio nelle ore in cuiè più fragile, lo ...

