Cambia il pronto soccorso Stop alle lunghe attese ma senza medici e soldi

(Di martedì 18 giugno 2019) Francesca Angeli Oggi sciopera la sanità privata in Lombardia Forza Italia schierata contro il Decreto Calabria Decongestionare i, intervenire sulla drammatica carenza di personale, garantire parità di accesso a tutti i cittadiniprestazioni essenziali. Il Servizio sanitario nazionale è in emergenza ma i provvedimenti messi in campo dal governo giallo verde non aggrediscono al cuore il problema che è essenzialmente quello dei finanziamenti. Nel 2018 la spesa sanitaria privata è lievitata a 37,3 miliardi di euro: più 7,2 rispetto al 2014. Nello stesso periodo la spesa sanitaria pubblica ha registrato invece un meno 0,3. Insomma i cittadini devono pagare di tasca propria per curarsi. E il futuro non si presenta roseo. Oggi incrociano le braccia i lavoratori delle strutture sanitarie private lombarde: 670 con 50mila addetti che erogano il 47 per cento delle ...

