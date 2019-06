Calciomercato Parma | tutti i nomi per D’Aversa | la lista degli obiettivi FOTO ...

Calciomercato - le bombe della notte : la questione Chiesa - i nomi per Milan e Napoli - il Lecce batte un colpo - Bologna scatenato - pazza idea del Parma : Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Numerose trattative avviate anche se la sessione è ancora chiusa. Tante le notizie riferite nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’originale“. Il Napoli è pronto a presentare un’offerta da 50 milioni di euro al Psv Eindhoven per Hirving Lozano. L’accordo col giocatore ci sarebbe già, ora si attende la risposta del club ...

Calciomercato Parma - occhi puntati in casa Napoli : il club emiliano piomba su due giocatori azzurri : Il club emiliano ha messo gli occhi su Ounas e Rog, due profili che stuzzicano eccome il ds Faggiano Lavori in corso in casa Parma, il club emiliano infatti è impegnato a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, per mantenere gli standard di qualità mostrati nell’ultimo campionato. Gli occhi del ds Faggiano sono puntati verso Napoli, club con cui è in atto una forte sinergia di mercato. Le parti, oltre a discutere del ...

Calciomercato - le bombe della notte : Traorè il sostituto di Barella - il Genoa su Pajac - il Parma chiede Ounas e Rog : Si è conclusa una giornata caldissima per quanto riguarda il Calciomercato, non solo le big ma si muovono anche le medio-piccole. Notizie importanti durante lo speciale Calciomercato di Sky Sport, non solo la missione in Francia e Inghilterra di Paratici. Passi in avanti per il passaggio di Barella dal Cagliari all’Inter, il club sardo ha trovato il sostituto si tratta di Traoré, in passato ad un passo dalla Fiorentina dovrebbe ...

Calciomercato Serie A - il punto : rebus portieri tra Roma e Milan - Inter scatenata - il Parma ci prova : Il Calciomercato non è ancora entrato nella sua fase calda, eppure già in tante si stanno muovendo o stanno comunque sondando il terreno in attesa di affondare il colpo. L’Inter sta lavorando per definire il futuro di alcuni giocatori in rosa ed è ad un passo dall’acquisto di Lucien Agoumè, centrocampista francese classe 2002 dello Sochaux definito una grande promessa del calcio francese. Si tratta poi sul rinnovo di contratto ...

Calciomercato Bari - asse caldo con il Parma : si sognano i colpacci Ceravolo e Baraye : Calciomercato Bari – Sarà tra le protagoniste del prossimo campionato di Serie C. Dopo il fallimento, il Bari è ripartito dalla D con il nuovo patron De Laurentiis ed è adesso intenzionato a conquistare subito la cadetteria dalla porta principale. Budget importante, mercato che sarà altrettanto ricco di colpi. Tra i nomi fatti, ce ne sono due che stuzzicano molto le fantasie dei tifosi. Il Corriere dello Sport odierno propone ...

Calciomercato Spal - sprint per Caputo : Parma superato - nell’affare una contropartita : Calciomercato Spal – La Spal continua a sorprendere, il club è reduce da un’altra buona stagione ed una salvezza strappata con i denti dopo una seconda parte molto importante. Adesso l’obiettivo è quello di confermarsi e l’intenzione è ripartire dalla certezza in panchina: Semplici. Il tecnico e la dirigenza sono al lavoro per costruire una squadra all’altezza, previsto l’arrivo di un attaccante di ...

Calciomercato - Lecce e Parma sull’attaccante Caputo : Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, si preannuncia un’estate caldissima. Non solo le grandi squadre attive ma anche quelle di media e bassa classifica. Tanti club hanno messo nel mirino l’attaccante Ciccio Caputo, il calciatore è reduce dalla retrocessione con la maglia dell’Empoli ma ha dimostrato di meritare la Serie A. Per questo motivo secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Speciale ...