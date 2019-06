Calcio sotto shock | arrestato Platini per corruzione DETTAGLI

Mondiali Calcio femminile 2019 - Sara Gama : “La Giamaica non va sottovalutata : step importante per la qualificazione” : Sara Gama si sta preparando per una nuova battaglia in campo, l’Italia affronterà la Giamaica domani pomeriggio (ore 18.00) a Reims (Francia) e la nostra capitana vuole farsi trovare pronta all’appuntamento. Il difensore, reduce dalla vittoria contro l’Australia in una partita dove ha però concesso il calcio di rigore da cui è scaturito il gol dello svantaggio, cercherà di essere assoluta protagonista in positivo nel match ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : la Giamaica ai raggi X. Avversario da non sottovalutare per l’Italia : E’ tempo di voltare pagina per la Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini. Dopo i normali festeggiamenti per il primo match contro l’Australia, esordio nei Mondiali 2019 in Francia, le azzurre devono ritrovare le giuste motivazioni per affrontare a Reims, il 14 giugno alle ore 18.00, la Giamaica. La sfida valida per il gruppo C sarà importante per le nostre portacolori perché, in caso di successo, l’accesso ...

VIDEO Calcio femminile Mondiali 2019 - Elisa Bartoli : “Giamaica non va sottovaluta - ci può mettere in difficoltà” : Dopo lo straordinario esordio contro l’Australia, l’Italia si prepara a vivere il suo secondo impegno ai Mondiali di Calcio femminile in corso di svolgimento in Francia. Le azzurre scenderanno in campo venerdì (ore 18.00) contro la Giamaica in una sfida che può dare alla squadra di Milena Bartolini la certezza della qualificazione agli ottavi di finale. Le nostre avversarie sono state sconfitte nettamente per 3-0 dal Brasile nella ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : pagelle Italia-Australia 2-1. Bonansea fantastica e decisiva - Galli sottotono : Valenciennes come Roma, l’Italia come non lo si poteva propria immaginare. La Nazionale di Calcio femminile di Milena Bertolii sorprende tutti e batte nel primo match valido del gruppo C dei Mondiali 2019 la forte Australia 2-1 e si regala tre punti dal valore speciale. Di seguito le pagelle: GIULIANI 8: Para un Calcio di rigore a Kerr e tiene a galla la barca nostrana sugli attacchi delle australiane. Una saracinesca che farà molto comodo ...

LIVE Serie A Calcio - ultima giornata in DIRETTA : esplodono le partite! Atalanta sotto con il Sassuolo - Milan in vantaggio in casa della SPAL : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata della Serie A 2019 di calcio, sei partite in contemporanea in questa ricchissima serata che chiude la stagione: si definiscono gli ultimi verdetti, lotta serratissima per gli ultimi due posti in Champions League e per evitare l’ultima retrocessione in Serie B. Inter e Atalanta hanno il destino nelle loro mani: gli uomini di SPALletti volerebbero nell’Europa che conta ...

Calcio - Europei Under17 2019 - Carmine Nunziata : “Con la Germania grande atteggiamento - ma sarà importante non sottovalutare l’Austria” : Domani sera alle ore 20.00 a Longford la Nazionale italiana si giocherà contro l’Austria il pass per i quarti di finale degli Europei Under17 di Calcio. Gli Azzurrini, dopo aver battuto all’esordio la Germania per 3-1, si trovano infatti in testa al Gruppo D e vincendo potrebbero ottenere la qualificazione con un turno di anticipo se nell’altra sfida i tedeschi non riuscissero a battere la Spagna. Contro la Germania gli Azzurrini hanno ...

Calcio sotto shock - calciatore muore in campo per un attacco cardiaco [NOME e DETTAGLI] : Grave lutto nel mondo del Calcio nelle ultime ore e che sconvolge tutti in vista dei prossimi impegni. Secondo quanto riporta “The Mirror”, il 28enne Faty Papy, nazionale del Burundi è morto per un attacco cardiaco. Il calciatore sarebbe stato colpito da infarto durante una gara fra il Bidvest Wits e il Malanti Chiefs, squadra dello Swaziland dove militava da poco Faty Papy. I soccorsi sono stati inutili, il calciatore è morto ...