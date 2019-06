Calcio, Platini fermato per corruzione

Michel, ex presidente dell'Uefa, sarebbe statoa Nanterre dalla polizia francese nell'ambito della inchiesta persull'assegnazione dei Mondiali 2022 in Qatar. L'ex fuoriclasse della Juventus si troverebbe ora in custodia nei locali della polizia giudiziaria di Nanterre. La notizia è riportata dal sito francese "Mediapart". Sotto interrogatorio ci sarebbe invece Claude Gueant, all'epoca dei fatti segretario generale dell'Eliseo sotto la presidenza Sarkozy.(Di martedì 18 giugno 2019)